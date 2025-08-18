Rohkem infot SXT

SXT Hinnainfo

SXT Valge raamat

SXT Ametlik veebisait

SXT Tokenoomika

SXT Hinnaprognoos

SXT Ajalugu

SXT – ostujuhend

SXT-usaldusraha valuutakonverter

SXT Hetketurg

SXT USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Space and Time logo

Space and Time hind(SXT)

1 SXT/USD reaalajas hind:

$0.0842
$0.0842$0.0842
-0.94%1D
USD
Space and Time (SXT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:57 (UTC+8)

Space and Time (SXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0826
$ 0.0826$ 0.0826
24 h madal
$ 0.0856
$ 0.0856$ 0.0856
24 h kõrge

$ 0.0826
$ 0.0826$ 0.0826

$ 0.0856
$ 0.0856$ 0.0856

$ 0.1868671285494208
$ 0.1868671285494208$ 0.1868671285494208

$ 0.0590975066216163
$ 0.0590975066216163$ 0.0590975066216163

-0.60%

-0.94%

-6.14%

-6.14%

Space and Time (SXT) reaalajas hind on $ 0.0842. Viimase 24 tunni jooksul SXT kaubeldud madalaim $ 0.0826 ja kõrgeim $ 0.0856 näitab aktiivset turu volatiivsust. SXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1868671285494208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0590975066216163.

Lüliajalise tootluse osas on SXT muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -6.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Space and Time (SXT) – turuteave

No.337

$ 117.88M
$ 117.88M$ 117.88M

$ 489.37K
$ 489.37K$ 489.37K

$ 421.00M
$ 421.00M$ 421.00M

1.40B
1.40B 1.40B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.00%

ETH

Space and Time praegune turukapitalisatsioon on $ 117.88M $ 489.37K 24 tunnise kauplemismahuga. SXT ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.00M.

Space and Time (SXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Space and Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000799-0.94%
30 päeva$ -0.0037-4.21%
60 päeva$ +0.0139+19.77%
90 päeva$ -0.0251-22.97%
Space and Time Hinnamuutus täna

Täna registreeris SXT muutuse $ -0.000799 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Space and Time 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0037 (-4.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Space and Time 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SXT $ +0.0139 (+19.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Space and Time 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0251 (-22.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Space and Time (SXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Space and Time hinnaajaloo lehte.

Mis on Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Space and Time investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Space and Time kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Space and Time ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Space and Time hinna ennustus (USD)

Kui palju on Space and Time (SXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Space and Time (SXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Space and Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Space and Time hinna ennustust kohe!

Space and Time (SXT) tokenoomika

Space and Time (SXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Space and Time (SXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Space and Time osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Space and Time osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SXT kohalike valuutade suhtes

1 Space and Time(SXT)/VND
2,215.723
1 Space and Time(SXT)/AUD
A$0.127984
1 Space and Time(SXT)/GBP
0.061466
1 Space and Time(SXT)/EUR
0.07157
1 Space and Time(SXT)/USD
$0.0842
1 Space and Time(SXT)/MYR
RM0.354482
1 Space and Time(SXT)/TRY
3.434518
1 Space and Time(SXT)/JPY
¥12.3774
1 Space and Time(SXT)/ARS
ARS$109.208242
1 Space and Time(SXT)/RUB
6.711582
1 Space and Time(SXT)/INR
7.368342
1 Space and Time(SXT)/IDR
Rp1,358.064326
1 Space and Time(SXT)/KRW
116.943696
1 Space and Time(SXT)/PHP
4.76151
1 Space and Time(SXT)/EGP
￡E.4.063492
1 Space and Time(SXT)/BRL
R$0.45468
1 Space and Time(SXT)/CAD
C$0.116196
1 Space and Time(SXT)/BDT
10.225248
1 Space and Time(SXT)/NGN
129.140908
1 Space and Time(SXT)/UAH
3.469882
1 Space and Time(SXT)/VES
Bs11.367
1 Space and Time(SXT)/CLP
$81.1688
1 Space and Time(SXT)/PKR
Rs23.852176
1 Space and Time(SXT)/KZT
45.586722
1 Space and Time(SXT)/THB
฿2.71966
1 Space and Time(SXT)/TWD
NT$2.528526
1 Space and Time(SXT)/AED
د.إ0.309014
1 Space and Time(SXT)/CHF
Fr0.06736
1 Space and Time(SXT)/HKD
HK$0.658444
1 Space and Time(SXT)/AMD
֏32.186292
1 Space and Time(SXT)/MAD
.د.م0.756958
1 Space and Time(SXT)/MXN
$1.588854
1 Space and Time(SXT)/PLN
0.306488
1 Space and Time(SXT)/RON
лв0.363744
1 Space and Time(SXT)/SEK
kr0.80411
1 Space and Time(SXT)/BGN
лв0.140614
1 Space and Time(SXT)/HUF
Ft28.42592
1 Space and Time(SXT)/CZK
1.75978
1 Space and Time(SXT)/KWD
د.ك0.025681
1 Space and Time(SXT)/ILS
0.283754
1 Space and Time(SXT)/NOK
kr0.857998
1 Space and Time(SXT)/NZD
$0.141456

Space and Time ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Space and Time võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Space and Time ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space and Time kohta

Kui palju on Space and Time (SXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SXT hind USD on 0.0842 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SXT/USD hind?
Praegune hind SXT/USD on $ 0.0842. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Space and Time turukapitalisatsioon?
SXT turukapitalisatsioon on $ 117.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SXT ringlev varu?
SXT ringlev varu on 1.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SXT (ATH) hind?
SXT saavutab ATH hinna summas 0.1868671285494208 USD.
Mis oli kõigi aegade SXT madalaim (ATL) hind?
SXT nägi ATL hinda summas 0.0590975066216163 USD.
Milline on SXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SXT kauplemismaht on $ 489.37K USD.
Kas SXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SXT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:49:57 (UTC+8)

Space and Time (SXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SXT/USD kalkulaator

Summa

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.0842 USD

Kauplemine: SXT

SXTUSDC
$0.08422
$0.08422$0.08422
-0.99%
SXTUSDT
$0.0842
$0.0842$0.0842
-0.82%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu