Space and Time (SXT) reaalajas hind on $ 0.0842. Viimase 24 tunni jooksul SXT kaubeldud madalaim $ 0.0826 ja kõrgeim $ 0.0856 näitab aktiivset turu volatiivsust. SXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1868671285494208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0590975066216163.
Lüliajalise tootluse osas on SXT muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -0.94% 24 tunni vältel -6.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Space and Time (SXT) – turuteave
$ 117.88M
$ 489.37K
$ 421.00M
1.40B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.00%
Space and Time praegune turukapitalisatsioon on $ 117.88M$ 489.37K 24 tunnise kauplemismahuga. SXT ringlev varu on 1.40B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.00M.
Space and Time (SXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Space and Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000799
-0.94%
30 päeva
$ -0.0037
-4.21%
60 päeva
$ +0.0139
+19.77%
90 päeva
$ -0.0251
-22.97%
Space and Time Hinnamuutus täna
Täna registreeris SXT muutuse $ -0.000799 (-0.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Space and Time 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0037 (-4.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Space and Time 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SXT $ +0.0139 (+19.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Space and Time 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0251 (-22.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Space and Time (SXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.
Space and Time hinna ennustus (USD)
Kui palju on Space and Time (SXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Space and Time (SXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Space and Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Space and Time (SXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
