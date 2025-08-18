Mis on Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time (SXT) tokenoomika

Space and Time (SXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Space and Time ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Space and Time võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space and Time kohta Kui palju on Space and Time (SXT) tänapäeval väärt? Reaalajas SXT hind USD on 0.0842 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SXT/USD hind? $ 0.0842 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SXT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Space and Time turukapitalisatsioon? SXT turukapitalisatsioon on $ 117.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SXT ringlev varu? SXT ringlev varu on 1.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SXT (ATH) hind? SXT saavutab ATH hinna summas 0.1868671285494208 USD . Mis oli kõigi aegade SXT madalaim (ATL) hind? SXT nägi ATL hinda summas 0.0590975066216163 USD . Milline on SXT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SXT kauplemismaht on $ 489.37K USD . Kas SXT sel aastal kõrgemale ka suundub? SXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SXT hinna ennustust

