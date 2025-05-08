SXT

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

KohtNo.349

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.48%

Ringlev varu1,400,000,000

Maksimaalne varu5,000,000,000

Koguvaru5,000,000,000

Ringluse määr0.28%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.1868671285494208,2025-05-08

Madalaim hind0.0590975066216163,2025-06-22

Avalik plokiahelETH

