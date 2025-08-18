Rohkem infot TRU

TRU Hinnainfo

TRU Ametlik veebisait

TRU Tokenoomika

TRU Hinnaprognoos

TRU Ajalugu

TRU – ostujuhend

TRU-usaldusraha valuutakonverter

TRU Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TrueFiToken logo

TrueFiToken hind(TRU)

1 TRU/USD reaalajas hind:

$0.03346
$0.03346$0.03346
-3.85%1D
USD
TrueFiToken (TRU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:54 (UTC+8)

TrueFiToken (TRU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03325
$ 0.03325$ 0.03325
24 h madal
$ 0.03495
$ 0.03495$ 0.03495
24 h kõrge

$ 0.03325
$ 0.03325$ 0.03325

$ 0.03495
$ 0.03495$ 0.03495

$ 1.03732783
$ 1.03732783$ 1.03732783

$ 0.02315175652400417
$ 0.02315175652400417$ 0.02315175652400417

-1.62%

-3.85%

0.00%

0.00%

TrueFiToken (TRU) reaalajas hind on $ 0.03346. Viimase 24 tunni jooksul TRU kaubeldud madalaim $ 0.03325 ja kõrgeim $ 0.03495 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.03732783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02315175652400417.

Lüliajalise tootluse osas on TRU muutunud -1.62% viimase tunni jooksul, -3.85% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrueFiToken (TRU) – turuteave

No.619

$ 44.48M
$ 44.48M$ 44.48M

$ 565.99K
$ 565.99K$ 565.99K

$ 48.52M
$ 48.52M$ 48.52M

1.33B
1.33B 1.33B

1,450,000,000
1,450,000,000 1,450,000,000

1,344,195,694.2046723
1,344,195,694.2046723 1,344,195,694.2046723

91.67%

ETH

TrueFiToken praegune turukapitalisatsioon on $ 44.48M $ 565.99K 24 tunnise kauplemismahuga. TRU ringlev varu on 1.33B, mille koguvaru on 1344195694.2046723. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.52M.

TrueFiToken (TRU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TrueFiToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013398-3.85%
30 päeva$ +0.00128+3.97%
60 päeva$ +0.00159+4.98%
90 päeva$ -0.00868-20.60%
TrueFiToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRU muutuse $ -0.0013398 (-3.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TrueFiToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00128 (+3.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TrueFiToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRU $ +0.00159 (+4.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TrueFiToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00868 (-20.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TrueFiToken (TRU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TrueFiToken hinnaajaloo lehte.

Mis on TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

TrueFiToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TrueFiToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TrueFiToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TrueFiToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TrueFiToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrueFiToken (TRU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrueFiToken (TRU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrueFiToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrueFiToken hinna ennustust kohe!

TrueFiToken (TRU) tokenoomika

TrueFiToken (TRU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TrueFiToken (TRU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TrueFiToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TrueFiToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRU kohalike valuutade suhtes

1 TrueFiToken(TRU)/VND
880.4999
1 TrueFiToken(TRU)/AUD
A$0.0511938
1 TrueFiToken(TRU)/GBP
0.0244258
1 TrueFiToken(TRU)/EUR
0.028441
1 TrueFiToken(TRU)/USD
$0.03346
1 TrueFiToken(TRU)/MYR
RM0.1408666
1 TrueFiToken(TRU)/TRY
1.366841
1 TrueFiToken(TRU)/JPY
¥4.91862
1 TrueFiToken(TRU)/ARS
ARS$43.3417418
1 TrueFiToken(TRU)/RUB
2.6654236
1 TrueFiToken(TRU)/INR
2.9280846
1 TrueFiToken(TRU)/IDR
Rp539.6773438
1 TrueFiToken(TRU)/KRW
46.4719248
1 TrueFiToken(TRU)/PHP
1.8998588
1 TrueFiToken(TRU)/EGP
￡E.1.6131066
1 TrueFiToken(TRU)/BRL
R$0.180684
1 TrueFiToken(TRU)/CAD
C$0.0461748
1 TrueFiToken(TRU)/BDT
4.0590326
1 TrueFiToken(TRU)/NGN
51.2403094
1 TrueFiToken(TRU)/UAH
1.3788866
1 TrueFiToken(TRU)/VES
Bs4.5171
1 TrueFiToken(TRU)/CLP
$32.18852
1 TrueFiToken(TRU)/PKR
Rs9.4705184
1 TrueFiToken(TRU)/KZT
18.0961718
1 TrueFiToken(TRU)/THB
฿1.082431
1 TrueFiToken(TRU)/TWD
NT$1.0048038
1 TrueFiToken(TRU)/AED
د.إ0.1227982
1 TrueFiToken(TRU)/CHF
Fr0.026768
1 TrueFiToken(TRU)/HKD
HK$0.2616572
1 TrueFiToken(TRU)/AMD
֏12.795104
1 TrueFiToken(TRU)/MAD
.د.م0.3008054
1 TrueFiToken(TRU)/MXN
$0.6260366
1 TrueFiToken(TRU)/PLN
0.1214598
1 TrueFiToken(TRU)/RON
лв0.1445472
1 TrueFiToken(TRU)/SEK
kr0.3192084
1 TrueFiToken(TRU)/BGN
лв0.0558782
1 TrueFiToken(TRU)/HUF
Ft11.2924154
1 TrueFiToken(TRU)/CZK
0.699314
1 TrueFiToken(TRU)/KWD
د.ك0.01017184
1 TrueFiToken(TRU)/ILS
0.1127602
1 TrueFiToken(TRU)/NOK
kr0.3399536
1 TrueFiToken(TRU)/NZD
$0.0562128

TrueFiToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TrueFiToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TrueFiToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrueFiToken kohta

Kui palju on TrueFiToken (TRU) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRU hind USD on 0.03346 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRU/USD hind?
Praegune hind TRU/USD on $ 0.03346. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrueFiToken turukapitalisatsioon?
TRU turukapitalisatsioon on $ 44.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRU ringlev varu?
TRU ringlev varu on 1.33B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRU (ATH) hind?
TRU saavutab ATH hinna summas 1.03732783 USD.
Mis oli kõigi aegade TRU madalaim (ATL) hind?
TRU nägi ATL hinda summas 0.02315175652400417 USD.
Milline on TRU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRU kauplemismaht on $ 565.99K USD.
Kas TRU sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:31:54 (UTC+8)

TrueFiToken (TRU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRU/USD kalkulaator

Summa

TRU
TRU
USD
USD

1 TRU = 0.03345 USD

Kauplemine: TRU

TRUUSDT
$0.03346
$0.03346$0.03346
-4.12%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu