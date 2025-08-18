SyncVault (SVTS) reaalajas hind on $ 0.28744. Viimase 24 tunni jooksul SVTS kaubeldud madalaim $ 0.28551 ja kõrgeim $ 0.28846 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41508791793739513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03146446041021334.
Lüliajalise tootluse osas on SVTS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SyncVault (SVTS) – turuteave
SyncVault praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 141.28K 24 tunnise kauplemismahuga. SVTS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 287.44M.
SyncVault (SVTS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SyncVault tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001437
+0.05%
30 päeva
$ -0.05161
-15.23%
60 päeva
$ -0.05176
-15.26%
90 päeva
$ -0.05826
-16.86%
SyncVault Hinnamuutus täna
Täna registreeris SVTS muutuse $ +0.0001437 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SyncVault 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05161 (-15.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SyncVault 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVTS $ -0.05176 (-15.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SyncVault 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05826 (-16.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SyncVault (SVTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.
SyncVault hinna ennustus (USD)
Kui palju on SyncVault (SVTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SyncVault (SVTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SyncVault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SyncVault (SVTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
