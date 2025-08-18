Rohkem infot SVTS

SyncVault logo

SyncVault hind(SVTS)

1 SVTS/USD reaalajas hind:

$0.2875
$0.2875$0.2875
+0.05%1D
USD
SyncVault (SVTS) reaalajas hinnagraafik
SyncVault (SVTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.28551
$ 0.28551$ 0.28551
24 h madal
$ 0.28846
$ 0.28846$ 0.28846
24 h kõrge

$ 0.28551
$ 0.28551$ 0.28551

$ 0.28846
$ 0.28846$ 0.28846

$ 0.41508791793739513
$ 0.41508791793739513$ 0.41508791793739513

$ 0.03146446041021334
$ 0.03146446041021334$ 0.03146446041021334

+0.07%

+0.05%

-3.81%

-3.81%

SyncVault (SVTS) reaalajas hind on $ 0.28744. Viimase 24 tunni jooksul SVTS kaubeldud madalaim $ 0.28551 ja kõrgeim $ 0.28846 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41508791793739513 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03146446041021334.

Lüliajalise tootluse osas on SVTS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -3.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SyncVault (SVTS) – turuteave

No.3556

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 141.28K
$ 141.28K$ 141.28K

$ 287.44M
$ 287.44M$ 287.44M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

SyncVault praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 141.28K 24 tunnise kauplemismahuga. SVTS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 287.44M.

SyncVault (SVTS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SyncVault tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001437+0.05%
30 päeva$ -0.05161-15.23%
60 päeva$ -0.05176-15.26%
90 päeva$ -0.05826-16.86%
SyncVault Hinnamuutus täna

Täna registreeris SVTS muutuse $ +0.0001437 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SyncVault 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.05161 (-15.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SyncVault 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVTS $ -0.05176 (-15.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SyncVault 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05826 (-16.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SyncVault (SVTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SyncVault hinnaajaloo lehte.

Mis on SyncVault (SVTS)

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

SyncVault on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SyncVault investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SVTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SyncVault kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SyncVault ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SyncVault hinna ennustus (USD)

Kui palju on SyncVault (SVTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SyncVault (SVTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SyncVault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SyncVault hinna ennustust kohe!

SyncVault (SVTS) tokenoomika

SyncVault (SVTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SyncVault (SVTS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SyncVault osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SyncVault osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SyncVault ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SyncVault võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SyncVault ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SyncVault kohta

Kui palju on SyncVault (SVTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SVTS hind USD on 0.28744 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SVTS/USD hind?
Praegune hind SVTS/USD on $ 0.28744. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SyncVault turukapitalisatsioon?
SVTS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SVTS ringlev varu?
SVTS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SVTS (ATH) hind?
SVTS saavutab ATH hinna summas 0.41508791793739513 USD.
Mis oli kõigi aegade SVTS madalaim (ATL) hind?
SVTS nägi ATL hinda summas 0.03146446041021334 USD.
Milline on SVTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SVTS kauplemismaht on $ 141.28K USD.
Kas SVTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SVTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SVTS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:58:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

