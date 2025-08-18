Stake Vault Network (SVN) reaalajas hind on $ 0.001506. Viimase 24 tunni jooksul SVN kaubeldud madalaim $ 0.001501 ja kõrgeim $ 0.001558 näitab aktiivset turu volatiivsust. SVNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43927431400951944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001189354572874416.
Lüliajalise tootluse osas on SVN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -4.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stake Vault Network (SVN) – turuteave
No.5385
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 689.24
$ 689.24$ 689.24
$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M
0.00
0.00 0.00
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
0.00%
ETH
Stake Vault Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 689.24 24 tunnise kauplemismahuga. SVN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.16M.
Stake Vault Network (SVN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stake Vault Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000059
-0.38%
30 päeva
$ -0.000429
-22.18%
60 päeva
$ -0.002546
-62.84%
90 päeva
$ -0.006297
-80.70%
Stake Vault Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris SVN muutuse $ -0.0000059 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stake Vault Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000429 (-22.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stake Vault Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SVN $ -0.002546 (-62.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stake Vault Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006297 (-80.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stake Vault Network (SVN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.
Stake Vault Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stake Vault Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SVN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stake Vault Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stake Vault Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stake Vault Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stake Vault Network (SVN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stake Vault Network (SVN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stake Vault Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stake Vault Network (SVN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SVN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stake Vault Network (SVN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stake Vault Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stake Vault Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.