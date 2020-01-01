Stake Vault Network (SVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stake Vault Network (SVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stake Vault Network (SVN) teave Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Ametlik veebisait: https://stakevaultnet.com/ Valge raamat: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc Ostke SVN kohe!

Stake Vault Network (SVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stake Vault Network (SVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 $ 0.00086153984885256 Praegune hind: $ 0.001279 $ 0.001279 $ 0.001279 Lisateave Stake Vault Network (SVN) hinna kohta

Stake Vault Network (SVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stake Vault Network (SVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SVN tokeni tokenoomikat, avastage SVN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SVN Kas olete huvitatud Stake Vault Network (SVN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SVN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SVN MEXC-ist osta!

Stake Vault Network (SVN) hinna ajalugu SVN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SVN hinna ajalugu kohe!

SVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SVN võiks suunduda? Meie SVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SVN tokeni hinna ennustust kohe!

