1 STUFF/USD reaalajas hind:

USD
STUFF.io (STUFF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:24 (UTC+8)

STUFF.io (STUFF) hinna teave (USD)

STUFF.io (STUFF) reaalajas hind on $ 0.00505. Viimase 24 tunni jooksul STUFF kaubeldud madalaim $ 0.00464 ja kõrgeim $ 0.00538 näitab aktiivset turu volatiivsust. STUFFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.048118305839161324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003655680498684791.

Lüliajalise tootluse osas on STUFF muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel +6.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STUFF.io (STUFF) – turuteave

STUFF.io praegune turukapitalisatsioon on $ 13.10M $ 11.65K 24 tunnise kauplemismahuga. STUFF ringlev varu on 2.59B, mille koguvaru on 8162912066.902559. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.50M.

STUFF.io (STUFF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STUFF.io tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000899-1.75%
30 päeva$ +0.00024+4.98%
60 päeva$ +0.00012+2.43%
90 päeva$ -0.00059-10.47%
STUFF.io Hinnamuutus täna

Täna registreeris STUFF muutuse $ -0.0000899 (-1.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STUFF.io 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00024 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STUFF.io 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STUFF $ +0.00012 (+2.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STUFF.io 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00059 (-10.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STUFF.io (STUFF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STUFF.io hinnaajaloo lehte.

Mis on STUFF.io (STUFF)

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

STUFF.io on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STUFF.io investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STUFF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STUFF.io kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STUFF.io ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STUFF.io hinna ennustus (USD)

Kui palju on STUFF.io (STUFF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STUFF.io (STUFF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STUFF.io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STUFF.io hinna ennustust kohe!

STUFF.io (STUFF) tokenoomika

STUFF.io (STUFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STUFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STUFF.io (STUFF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STUFF.io osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STUFF.io osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STUFF kohalike valuutade suhtes

STUFF.io ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STUFF.io võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STUFF.io ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STUFF.io kohta

Kui palju on STUFF.io (STUFF) tänapäeval väärt?
Reaalajas STUFF hind USD on 0.00505 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STUFF/USD hind?
Praegune hind STUFF/USD on $ 0.00505. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STUFF.io turukapitalisatsioon?
STUFF turukapitalisatsioon on $ 13.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STUFF ringlev varu?
STUFF ringlev varu on 2.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STUFF (ATH) hind?
STUFF saavutab ATH hinna summas 0.048118305839161324 USD.
Mis oli kõigi aegade STUFF madalaim (ATL) hind?
STUFF nägi ATL hinda summas 0.003655680498684791 USD.
Milline on STUFF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STUFF kauplemismaht on $ 11.65K USD.
Kas STUFF sel aastal kõrgemale ka suundub?
STUFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STUFF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

