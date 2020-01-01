STUFF.io (STUFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STUFF.io (STUFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STUFF.io (STUFF) teave BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Ametlik veebisait: https://stuff.io/ Valge raamat: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Plokiahela Explorer: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Ostke STUFF kohe!

STUFF.io (STUFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STUFF.io (STUFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.39M $ 11.39M $ 11.39M Koguvaru: $ 8.07B $ 8.07B $ 8.07B Ringlev varu: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.90M $ 43.90M $ 43.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Praegune hind: $ 0.00439 $ 0.00439 $ 0.00439 Lisateave STUFF.io (STUFF) hinna kohta

STUFF.io (STUFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STUFF.io (STUFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STUFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STUFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STUFF tokeni tokenoomikat, avastage STUFF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STUFF

STUFF.io (STUFF) hinna ajalugu STUFF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STUFF hinna ajalugu kohe!

STUFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STUFF võiks suunduda? Meie STUFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STUFF tokeni hinna ennustust kohe!

