STORJ (STORJ) reaalajas hind on $ 0.2705. Viimase 24 tunni jooksul STORJ kaubeldud madalaim $ 0.2692 ja kõrgeim $ 0.2782 näitab aktiivset turu volatiivsust. STORJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.90788278 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0483529328365.
Lüliajalise tootluse osas on STORJ muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel -3.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STORJ (STORJ) – turuteave
No.348
$ 111.98M
$ 111.98M$ 111.98M
$ 487.54K
$ 487.54K$ 487.54K
$ 114.96M
$ 114.96M$ 114.96M
413.97M
413.97M 413.97M
424,999,998.00000113
424,999,998.00000113 424,999,998.00000113
2017-07-03 00:00:00
$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097
ETH
STORJ praegune turukapitalisatsioon on $ 111.98M$ 487.54K 24 tunnise kauplemismahuga. STORJ ringlev varu on 413.97M, mille koguvaru on 424999998.00000113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
STORJ (STORJ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STORJ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006794
-2.45%
30 päeva
$ -0.0323
-10.67%
60 päeva
$ +0.0265
+10.86%
90 päeva
$ -0.0221
-7.56%
STORJ Hinnamuutus täna
Täna registreeris STORJ muutuse $ -0.006794 (-2.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STORJ 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0323 (-10.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STORJ 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STORJ $ +0.0265 (+10.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STORJ 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0221 (-7.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STORJ (STORJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.
STORJ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STORJ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STORJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse STORJ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STORJ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
STORJ hinna ennustus (USD)
Kui palju on STORJ (STORJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STORJ (STORJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STORJ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
STORJ (STORJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STORJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
STORJ (STORJ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas STORJ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STORJ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.