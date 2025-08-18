Rohkem infot STORJ

STORJ Hinnainfo

STORJ Valge raamat

STORJ Ametlik veebisait

STORJ Tokenoomika

STORJ Hinnaprognoos

STORJ Ajalugu

STORJ – ostujuhend

STORJ-usaldusraha valuutakonverter

STORJ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

STORJ logo

STORJ hind(STORJ)

1 STORJ/USD reaalajas hind:

$0.2705
$0.2705$0.2705
-2.45%1D
USD
STORJ (STORJ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:17 (UTC+8)

STORJ (STORJ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2692
$ 0.2692$ 0.2692
24 h madal
$ 0.2782
$ 0.2782$ 0.2782
24 h kõrge

$ 0.2692
$ 0.2692$ 0.2692

$ 0.2782
$ 0.2782$ 0.2782

$ 3.90788278
$ 3.90788278$ 3.90788278

$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365

-0.48%

-2.45%

-3.88%

-3.88%

STORJ (STORJ) reaalajas hind on $ 0.2705. Viimase 24 tunni jooksul STORJ kaubeldud madalaim $ 0.2692 ja kõrgeim $ 0.2782 näitab aktiivset turu volatiivsust. STORJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.90788278 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0483529328365.

Lüliajalise tootluse osas on STORJ muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel -3.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STORJ (STORJ) – turuteave

No.348

$ 111.98M
$ 111.98M$ 111.98M

$ 487.54K
$ 487.54K$ 487.54K

$ 114.96M
$ 114.96M$ 114.96M

413.97M
413.97M 413.97M

424,999,998.00000113
424,999,998.00000113 424,999,998.00000113

2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097

ETH

STORJ praegune turukapitalisatsioon on $ 111.98M $ 487.54K 24 tunnise kauplemismahuga. STORJ ringlev varu on 413.97M, mille koguvaru on 424999998.00000113. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

STORJ (STORJ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STORJ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006794-2.45%
30 päeva$ -0.0323-10.67%
60 päeva$ +0.0265+10.86%
90 päeva$ -0.0221-7.56%
STORJ Hinnamuutus täna

Täna registreeris STORJ muutuse $ -0.006794 (-2.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STORJ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0323 (-10.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STORJ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STORJ $ +0.0265 (+10.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STORJ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0221 (-7.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STORJ (STORJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STORJ hinnaajaloo lehte.

Mis on STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STORJ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STORJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STORJ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STORJ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STORJ hinna ennustus (USD)

Kui palju on STORJ (STORJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STORJ (STORJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STORJ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STORJ hinna ennustust kohe!

STORJ (STORJ) tokenoomika

STORJ (STORJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STORJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STORJ (STORJ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STORJ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STORJ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STORJ kohalike valuutade suhtes

1 STORJ(STORJ)/VND
7,118.2075
1 STORJ(STORJ)/AUD
A$0.413865
1 STORJ(STORJ)/GBP
0.197465
1 STORJ(STORJ)/EUR
0.229925
1 STORJ(STORJ)/USD
$0.2705
1 STORJ(STORJ)/MYR
RM1.138805
1 STORJ(STORJ)/TRY
11.049925
1 STORJ(STORJ)/JPY
¥39.7635
1 STORJ(STORJ)/ARS
ARS$350.386765
1 STORJ(STORJ)/RUB
21.54262
1 STORJ(STORJ)/INR
23.671455
1 STORJ(STORJ)/IDR
Rp4,362.902615
1 STORJ(STORJ)/KRW
375.69204
1 STORJ(STORJ)/PHP
15.296775
1 STORJ(STORJ)/EGP
￡E.13.040805
1 STORJ(STORJ)/BRL
R$1.4607
1 STORJ(STORJ)/CAD
C$0.37329
1 STORJ(STORJ)/BDT
32.84952
1 STORJ(STORJ)/NGN
414.87667
1 STORJ(STORJ)/UAH
11.147305
1 STORJ(STORJ)/VES
Bs36.5175
1 STORJ(STORJ)/CLP
$260.762
1 STORJ(STORJ)/PKR
Rs76.62724
1 STORJ(STORJ)/KZT
146.451405
1 STORJ(STORJ)/THB
฿8.75338
1 STORJ(STORJ)/TWD
NT$8.123115
1 STORJ(STORJ)/AED
د.إ0.992735
1 STORJ(STORJ)/CHF
Fr0.2164
1 STORJ(STORJ)/HKD
HK$2.11531
1 STORJ(STORJ)/AMD
֏103.40133
1 STORJ(STORJ)/MAD
.د.م2.431795
1 STORJ(STORJ)/MXN
$5.066465
1 STORJ(STORJ)/PLN
0.981915
1 STORJ(STORJ)/RON
лв1.16856
1 STORJ(STORJ)/SEK
kr2.58057
1 STORJ(STORJ)/BGN
лв0.451735
1 STORJ(STORJ)/HUF
Ft91.26129
1 STORJ(STORJ)/CZK
5.656155
1 STORJ(STORJ)/KWD
د.ك0.0825025
1 STORJ(STORJ)/ILS
0.911585
1 STORJ(STORJ)/NOK
kr2.74828
1 STORJ(STORJ)/NZD
$0.45444

STORJ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STORJ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STORJ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STORJ kohta

Kui palju on STORJ (STORJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas STORJ hind USD on 0.2705 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STORJ/USD hind?
Praegune hind STORJ/USD on $ 0.2705. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STORJ turukapitalisatsioon?
STORJ turukapitalisatsioon on $ 111.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STORJ ringlev varu?
STORJ ringlev varu on 413.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STORJ (ATH) hind?
STORJ saavutab ATH hinna summas 3.90788278 USD.
Mis oli kõigi aegade STORJ madalaim (ATL) hind?
STORJ nägi ATL hinda summas 0.0483529328365 USD.
Milline on STORJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STORJ kauplemismaht on $ 487.54K USD.
Kas STORJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
STORJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STORJ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:17 (UTC+8)

STORJ (STORJ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

STORJ/USD kalkulaator

Summa

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0.2705 USD

Kauplemine: STORJ

STORJUSDT
$0.2705
$0.2705$0.2705
-2.52%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu