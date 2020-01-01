Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lido Staked ETH (STETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lido Staked ETH (STETH) teave Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Ametlik veebisait: https://lido.fi/ Valge raamat: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Ostke STETH kohe!

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lido Staked ETH (STETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.70B $ 36.70B $ 36.70B Koguvaru: $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Ringlev varu: $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.70B $ 36.70B $ 36.70B Kõigi aegade kõrgeim: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Kõigi aegade madalaim: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Praegune hind: $ 4,156.89 $ 4,156.89 $ 4,156.89 Lisateave Lido Staked ETH (STETH) hinna kohta

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STETH tokeni tokenoomikat, avastage STETH tokeni reaalajas hinda!

Lido Staked ETH (STETH) hinna ajalugu STETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STETH hinna ajalugu kohe!

STETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STETH võiks suunduda? Meie STETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STETH tokeni hinna ennustust kohe!

