Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Lido Staked ETH (STETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Lido Staked ETH (STETH) teave

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Ametlik veebisait:
https://lido.fi/
Valge raamat:
https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Lido Staked ETH (STETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 36.70B
Koguvaru:
$ 8.83M
Ringlev varu:
$ 8.83M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 36.70B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 18,746
Kõigi aegade madalaim:
$ 551.78459296
Praegune hind:
$ 4,156.89
Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate STETH tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

STETH tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate STETH tokeni tokenoomikat, avastage STETH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STETH

Kas olete huvitatud Lido Staked ETH (STETH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STETH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Lido Staked ETH (STETH) hinna ajalugu

STETH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

STETH – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu STETH võiks suunduda? Meie STETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.