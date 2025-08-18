Rohkem infot STETH

STETH Hinnainfo

Lido Staked ETH hind(STETH)

$4,499.93
+0.43%1D
Lido Staked ETH (STETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:17:03 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) hinna teave (USD)

$ 4,357.36
24 h madal
$ 4,702.58
24 h kõrge

$ 4,357.36
$ 4,702.58
$ 4,982.427225819274
$ 551.78459296
+7.16%

Lido Staked ETH (STETH) reaalajas hind on $ 4,499.93. Viimase 24 tunni jooksul STETH kaubeldud madalaim $ 4,357.36 ja kõrgeim $ 4,702.58 näitab aktiivset turu volatiivsust. STETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,982.427225819274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 551.78459296.

Lüliajalise tootluse osas on STETH muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel +7.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lido Staked ETH (STETH) – turuteave

No.9306

$ 39.77B
$ 7.26K
$ 39.77B
8.84M
8,838,777.43221015
ETH

Lido Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 39.77B $ 7.26K 24 tunnise kauplemismahuga. STETH ringlev varu on 8.84M, mille koguvaru on 8838777.43221015. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Lido Staked ETH (STETH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lido Staked ETH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +19.2669+0.43%
30 päeva$ +1,033.93+29.83%
60 päeva$ +1,927.08+74.90%
90 päeva$ +1,924.97+74.75%
Lido Staked ETH Hinnamuutus täna

Täna registreeris STETH muutuse $ +19.2669 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lido Staked ETH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1,033.93 (+29.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lido Staked ETH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STETH $ +1,927.08 (+74.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lido Staked ETH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1,924.97 (+74.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lido Staked ETH (STETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lido Staked ETH hinnaajaloo lehte.

Mis on Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lido Staked ETH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lido Staked ETH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lido Staked ETH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lido Staked ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lido Staked ETH (STETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido Staked ETH (STETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido Staked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lido Staked ETH hinna ennustust kohe!

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika

Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lido Staked ETH (STETH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lido Staked ETH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lido Staked ETH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STETH kohalike valuutade suhtes

1 Lido Staked ETH(STETH)/VND
118,415,657.95
1 Lido Staked ETH(STETH)/AUD
A$6,884.8929
1 Lido Staked ETH(STETH)/GBP
3,284.9489
1 Lido Staked ETH(STETH)/EUR
3,824.9405
1 Lido Staked ETH(STETH)/USD
$4,499.93
1 Lido Staked ETH(STETH)/MYR
RM18,944.7053
1 Lido Staked ETH(STETH)/TRY
183,822.1405
1 Lido Staked ETH(STETH)/JPY
¥661,489.71
1 Lido Staked ETH(STETH)/ARS
ARS$5,828,894.3269
1 Lido Staked ETH(STETH)/RUB
358,374.4252
1 Lido Staked ETH(STETH)/INR
393,788.8743
1 Lido Staked ETH(STETH)/IDR
Rp72,579,505.9679
1 Lido Staked ETH(STETH)/KRW
6,249,862.7784
1 Lido Staked ETH(STETH)/PHP
254,471.0415
1 Lido Staked ETH(STETH)/EGP
￡E.216,941.6253
1 Lido Staked ETH(STETH)/BRL
R$24,299.622
1 Lido Staked ETH(STETH)/CAD
C$6,209.9034
1 Lido Staked ETH(STETH)/BDT
546,471.4992
1 Lido Staked ETH(STETH)/NGN
6,901,722.6382
1 Lido Staked ETH(STETH)/UAH
185,442.1153
1 Lido Staked ETH(STETH)/VES
Bs607,490.55
1 Lido Staked ETH(STETH)/CLP
$4,337,932.52
1 Lido Staked ETH(STETH)/PKR
Rs1,274,740.1704
1 Lido Staked ETH(STETH)/KZT
2,436,307.1013
1 Lido Staked ETH(STETH)/THB
฿145,617.7348
1 Lido Staked ETH(STETH)/TWD
NT$135,132.8979
1 Lido Staked ETH(STETH)/AED
د.إ16,514.7431
1 Lido Staked ETH(STETH)/CHF
Fr3,599.944
1 Lido Staked ETH(STETH)/HKD
HK$35,189.4526
1 Lido Staked ETH(STETH)/AMD
֏1,720,143.2418
1 Lido Staked ETH(STETH)/MAD
.د.م40,454.3707
1 Lido Staked ETH(STETH)/MXN
$84,283.6889
1 Lido Staked ETH(STETH)/PLN
16,334.7459
1 Lido Staked ETH(STETH)/RON
лв19,439.6976
1 Lido Staked ETH(STETH)/SEK
kr42,929.3322
1 Lido Staked ETH(STETH)/BGN
лв7,514.8831
1 Lido Staked ETH(STETH)/HUF
Ft1,518,186.3834
1 Lido Staked ETH(STETH)/CZK
94,093.5363
1 Lido Staked ETH(STETH)/KWD
د.ك1,372.47865
1 Lido Staked ETH(STETH)/ILS
15,164.7641
1 Lido Staked ETH(STETH)/NOK
kr45,719.2888
1 Lido Staked ETH(STETH)/NZD
$7,559.8824

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido Staked ETH kohta

Kui palju on Lido Staked ETH (STETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas STETH hind USD on 4,499.93 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STETH/USD hind?
Praegune hind STETH/USD on $ 4,499.93. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lido Staked ETH turukapitalisatsioon?
STETH turukapitalisatsioon on $ 39.77B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STETH ringlev varu?
STETH ringlev varu on 8.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STETH (ATH) hind?
STETH saavutab ATH hinna summas 4,982.427225819274 USD.
Mis oli kõigi aegade STETH madalaim (ATL) hind?
STETH nägi ATL hinda summas 551.78459296 USD.
Milline on STETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STETH kauplemismaht on $ 7.26K USD.
Kas STETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
STETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STETH hinna ennustust.
Lido Staked ETH (STETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
