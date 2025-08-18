Lido Staked ETH (STETH) reaalajas hind on $ 4,499.93. Viimase 24 tunni jooksul STETH kaubeldud madalaim $ 4,357.36 ja kõrgeim $ 4,702.58 näitab aktiivset turu volatiivsust. STETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,982.427225819274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 551.78459296.
Lüliajalise tootluse osas on STETH muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel +7.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lido Staked ETH (STETH) – turuteave
Lido Staked ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 39.77B$ 7.26K 24 tunnise kauplemismahuga. STETH ringlev varu on 8.84M, mille koguvaru on 8838777.43221015. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Lido Staked ETH (STETH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lido Staked ETH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +19.2669
+0.43%
30 päeva
$ +1,033.93
+29.83%
60 päeva
$ +1,927.08
+74.90%
90 päeva
$ +1,924.97
+74.75%
Lido Staked ETH Hinnamuutus täna
Täna registreeris STETH muutuse $ +19.2669 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lido Staked ETH 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1,033.93 (+29.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lido Staked ETH 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STETH $ +1,927.08 (+74.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lido Staked ETH 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1,924.97 (+74.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lido Staked ETH (STETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.
Lido Staked ETH hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lido Staked ETH (STETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido Staked ETH (STETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido Staked ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lido Staked ETH (STETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
