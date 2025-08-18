STAT (STAT) reaalajas hind on $ 0.06947. Viimase 24 tunni jooksul STAT kaubeldud madalaim $ 0.06945 ja kõrgeim $ 0.06969 näitab aktiivset turu volatiivsust. STATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.790730933318142 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05615741505412645.
Lüliajalise tootluse osas on STAT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
STAT (STAT) – turuteave
STAT praegune turukapitalisatsioon on $ 5.27M$ 120.53K 24 tunnise kauplemismahuga. STAT ringlev varu on 75.92M, mille koguvaru on 96918327.764706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
STAT (STAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse STAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000278
-0.04%
30 päeva
$ +0.00043
+0.62%
60 päeva
$ +0.00863
+14.18%
90 päeva
$ -0.00241
-3.36%
STAT Hinnamuutus täna
Täna registreeris STAT muutuse $ -0.0000278 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
STAT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00043 (+0.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
STAT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAT $ +0.00863 (+14.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
STAT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00241 (-3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada STAT (STAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.
STAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse STAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
STAT hinna ennustus (USD)
Kui palju on STAT (STAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STAT (STAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
STAT (STAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
STAT (STAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas STAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.