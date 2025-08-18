Rohkem infot STAT

1 STAT/USD reaalajas hind:

$0.06947
$0.06947$0.06947
-0.04%1D
USD
STAT (STAT) reaalajas hinnagraafik
STAT (STAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06945
$ 0.06945$ 0.06945
24 h madal
$ 0.06969
$ 0.06969$ 0.06969
24 h kõrge

$ 0.06945
$ 0.06945$ 0.06945

$ 0.06969
$ 0.06969$ 0.06969

$ 2.790730933318142
$ 2.790730933318142$ 2.790730933318142

$ 0.05615741505412645
$ 0.05615741505412645$ 0.05615741505412645

-0.18%

-0.04%

+1.89%

+1.89%

STAT (STAT) reaalajas hind on $ 0.06947. Viimase 24 tunni jooksul STAT kaubeldud madalaim $ 0.06945 ja kõrgeim $ 0.06969 näitab aktiivset turu volatiivsust. STATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.790730933318142 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05615741505412645.

Lüliajalise tootluse osas on STAT muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STAT (STAT) – turuteave

No.1406

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

$ 120.53K
$ 120.53K$ 120.53K

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

75.92M
75.92M 75.92M

96,918,327.764706
96,918,327.764706 96,918,327.764706

ETH

STAT praegune turukapitalisatsioon on $ 5.27M $ 120.53K 24 tunnise kauplemismahuga. STAT ringlev varu on 75.92M, mille koguvaru on 96918327.764706. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

STAT (STAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse STAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000278-0.04%
30 päeva$ +0.00043+0.62%
60 päeva$ +0.00863+14.18%
90 päeva$ -0.00241-3.36%
STAT Hinnamuutus täna

Täna registreeris STAT muutuse $ -0.0000278 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

STAT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00043 (+0.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

STAT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STAT $ +0.00863 (+14.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

STAT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00241 (-3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada STAT (STAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe STAT hinnaajaloo lehte.

Mis on STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie STAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida STAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse STAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie STAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

STAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on STAT (STAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STAT (STAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STAT hinna ennustust kohe!

STAT (STAT) tokenoomika

STAT (STAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

STAT (STAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas STAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust STAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

STAT kohalike valuutade suhtes

1 STAT(STAT)/VND
1,828.10305
1 STAT(STAT)/AUD
A$0.1062891
1 STAT(STAT)/GBP
0.0507131
1 STAT(STAT)/EUR
0.0590495
1 STAT(STAT)/USD
$0.06947
1 STAT(STAT)/MYR
RM0.2924687
1 STAT(STAT)/TRY
2.8378495
1 STAT(STAT)/JPY
¥10.21209
1 STAT(STAT)/ARS
ARS$89.9865751
1 STAT(STAT)/RUB
5.5325908
1 STAT(STAT)/INR
6.0793197
1 STAT(STAT)/IDR
Rp1,120.4837141
1 STAT(STAT)/KRW
96.4854936
1 STAT(STAT)/PHP
3.9285285
1 STAT(STAT)/EGP
￡E.3.3491487
1 STAT(STAT)/BRL
R$0.375138
1 STAT(STAT)/CAD
C$0.0958686
1 STAT(STAT)/BDT
8.4364368
1 STAT(STAT)/NGN
106.5489178
1 STAT(STAT)/UAH
2.8628587
1 STAT(STAT)/VES
Bs9.37845
1 STAT(STAT)/CLP
$66.96908
1 STAT(STAT)/PKR
Rs19.6794616
1 STAT(STAT)/KZT
37.6117527
1 STAT(STAT)/THB
฿2.2480492
1 STAT(STAT)/TWD
NT$2.0861841
1 STAT(STAT)/AED
د.إ0.2549549
1 STAT(STAT)/CHF
Fr0.055576
1 STAT(STAT)/HKD
HK$0.5432554
1 STAT(STAT)/AMD
֏26.5556022
1 STAT(STAT)/MAD
.د.م0.6245353
1 STAT(STAT)/MXN
$1.3011731
1 STAT(STAT)/PLN
0.2521761
1 STAT(STAT)/RON
лв0.3001104
1 STAT(STAT)/SEK
kr0.6627438
1 STAT(STAT)/BGN
лв0.1160149
1 STAT(STAT)/HUF
Ft23.4377886
1 STAT(STAT)/CZK
1.4526177
1 STAT(STAT)/KWD
د.ك0.02118835
1 STAT(STAT)/ILS
0.2341139
1 STAT(STAT)/NOK
kr0.7058152
1 STAT(STAT)/NZD
$0.1167096

STAT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest STAT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse STAT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STAT kohta

Kui palju on STAT (STAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAT hind USD on 0.06947 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAT/USD hind?
Praegune hind STAT/USD on $ 0.06947. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STAT turukapitalisatsioon?
STAT turukapitalisatsioon on $ 5.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAT ringlev varu?
STAT ringlev varu on 75.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAT (ATH) hind?
STAT saavutab ATH hinna summas 2.790730933318142 USD.
Mis oli kõigi aegade STAT madalaim (ATL) hind?
STAT nägi ATL hinda summas 0.05615741505412645 USD.
Milline on STAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAT kauplemismaht on $ 120.53K USD.
Kas STAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

