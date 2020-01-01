STAT (STAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STAT (STAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STAT (STAT) teave STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Ametlik veebisait: https://statproject.io/en/ Valge raamat: https://whitepaper-en.statproject.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Ostke STAT kohe!

STAT (STAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STAT (STAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Koguvaru: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Ringlev varu: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Praegune hind: $ 0.06652 $ 0.06652 $ 0.06652 Lisateave STAT (STAT) hinna kohta

STAT (STAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STAT (STAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAT tokeni tokenoomikat, avastage STAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust STAT Kas olete huvitatud STAT (STAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid STAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas STAT MEXC-ist osta!

STAT (STAT) hinna ajalugu STAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage STAT hinna ajalugu kohe!

STAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAT võiks suunduda? Meie STAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAT tokeni hinna ennustust kohe!

