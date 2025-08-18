Sardis Network (SRDS) reaalajas hind on $ 0.03949. Viimase 24 tunni jooksul SRDS kaubeldud madalaim $ 0.03945 ja kõrgeim $ 0.03972 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRDSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on SRDS muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel +53.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sardis Network (SRDS) – turuteave
--
----
$ 55.31K
$ 55.31K$ 55.31K
$ 12.41M
$ 12.41M$ 12.41M
--
----
314,149,265
314,149,265 314,149,265
SRDS
Sardis Network praegune turukapitalisatsioon on --$ 55.31K 24 tunnise kauplemismahuga. SRDS ringlev varu on --, mille koguvaru on 314149265. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Sardis Network (SRDS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sardis Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000474
-0.12%
30 päeva
$ +0.01754
+79.90%
60 päeva
$ +0.03006
+318.76%
90 päeva
$ +0.02874
+267.34%
Sardis Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris SRDS muutuse $ -0.0000474 (-0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sardis Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01754 (+79.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sardis Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRDS $ +0.03006 (+318.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sardis Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02874 (+267.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sardis Network (SRDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.
Sardis Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sardis Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SRDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sardis Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sardis Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sardis Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sardis Network (SRDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sardis Network (SRDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sardis Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sardis Network (SRDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sardis Network (SRDS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sardis Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sardis Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.