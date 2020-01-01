Sardis Network (SRDS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sardis Network (SRDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sardis Network (SRDS) teave Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Ametlik veebisait: https://mysardis.com/ Valge raamat: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Plokiahela Explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Ostke SRDS kohe!

Sardis Network (SRDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sardis Network (SRDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.05M $ 11.05M $ 11.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03519 $ 0.03519 $ 0.03519 Lisateave Sardis Network (SRDS) hinna kohta

Sardis Network (SRDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sardis Network (SRDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SRDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SRDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SRDS tokeni tokenoomikat, avastage SRDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SRDS Kas olete huvitatud Sardis Network (SRDS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SRDS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SRDS MEXC-ist osta!

Sardis Network (SRDS) hinna ajalugu SRDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SRDS hinna ajalugu kohe!

SRDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SRDS võiks suunduda? Meie SRDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SRDS tokeni hinna ennustust kohe!

