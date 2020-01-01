Safe Road Club (SRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Safe Road Club (SRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Safe Road Club (SRC) teave Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Ametlik veebisait: https://saferoadclub.app/ Valge raamat: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Ostke SRC kohe!

Safe Road Club (SRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Safe Road Club (SRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 Praegune hind: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Lisateave Safe Road Club (SRC) hinna kohta

Safe Road Club (SRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Safe Road Club (SRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SRC tokeni tokenoomikat, avastage SRC tokeni reaalajas hinda!

Safe Road Club (SRC) hinna ajalugu SRC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SRC hinna ajalugu kohe!

SRC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SRC võiks suunduda? Meie SRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SRC tokeni hinna ennustust kohe!

