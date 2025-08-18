Rohkem infot SRC

Safe Road Club hind(SRC)

1 SRC/USD reaalajas hind:

$0.002001
$0.002001$0.002001
-0.39%1D
USD
Safe Road Club (SRC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:43 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001999
$ 0.001999$ 0.001999
24 h madal
$ 0.002011
$ 0.002011$ 0.002011
24 h kõrge

$ 0.001999
$ 0.001999$ 0.001999

$ 0.002011
$ 0.002011$ 0.002011

$ 2.0625524851901877
$ 2.0625524851901877$ 2.0625524851901877

$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465

-0.50%

-0.38%

+37.62%

+37.62%

Safe Road Club (SRC) reaalajas hind on $ 0.002001. Viimase 24 tunni jooksul SRC kaubeldud madalaim $ 0.001999 ja kõrgeim $ 0.002011 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0625524851901877 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005706798574656465.

Lüliajalise tootluse osas on SRC muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +37.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Safe Road Club (SRC) – turuteave

No.8788

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 138.69K
$ 138.69K$ 138.69K

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,981.2
999,999,981.2 999,999,981.2

0.00%

SOL

Safe Road Club praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 138.69K 24 tunnise kauplemismahuga. SRC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999981.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.00M.

Safe Road Club (SRC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Safe Road Club tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000783-0.38%
30 päeva$ +0.000965+93.14%
60 päeva$ -0.003969-66.49%
90 päeva$ -0.005119-71.90%
Safe Road Club Hinnamuutus täna

Täna registreeris SRC muutuse $ -0.00000783 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Safe Road Club 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000965 (+93.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Safe Road Club 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRC $ -0.003969 (-66.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Safe Road Club 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005119 (-71.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Safe Road Club (SRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Safe Road Club hinnaajaloo lehte.

Mis on Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Safe Road Club investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Safe Road Club kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Safe Road Club ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Safe Road Club hinna ennustus (USD)

Kui palju on Safe Road Club (SRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Road Club (SRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Road Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Safe Road Club hinna ennustust kohe!

Safe Road Club (SRC) tokenoomika

Safe Road Club (SRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Safe Road Club (SRC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Safe Road Club osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Safe Road Club osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SRC kohalike valuutade suhtes

1 Safe Road Club(SRC)/VND
52.656315
1 Safe Road Club(SRC)/AUD
A$0.00304152
1 Safe Road Club(SRC)/GBP
0.00146073
1 Safe Road Club(SRC)/EUR
0.00170085
1 Safe Road Club(SRC)/USD
$0.002001
1 Safe Road Club(SRC)/MYR
RM0.00842421
1 Safe Road Club(SRC)/TRY
0.08162079
1 Safe Road Club(SRC)/JPY
¥0.294147
1 Safe Road Club(SRC)/ARS
ARS$2.59531701
1 Safe Road Club(SRC)/RUB
0.15949971
1 Safe Road Club(SRC)/INR
0.17510751
1 Safe Road Club(SRC)/IDR
Rp32.27418903
1 Safe Road Club(SRC)/KRW
2.77914888
1 Safe Road Club(SRC)/PHP
0.11315655
1 Safe Road Club(SRC)/EGP
￡E.0.09656826
1 Safe Road Club(SRC)/BRL
R$0.0108054
1 Safe Road Club(SRC)/CAD
C$0.00276138
1 Safe Road Club(SRC)/BDT
0.24300144
1 Safe Road Club(SRC)/NGN
3.06901374
1 Safe Road Club(SRC)/UAH
0.08246121
1 Safe Road Club(SRC)/VES
Bs0.270135
1 Safe Road Club(SRC)/CLP
$1.928964
1 Safe Road Club(SRC)/PKR
Rs0.56684328
1 Safe Road Club(SRC)/KZT
1.08336141
1 Safe Road Club(SRC)/THB
฿0.0646323
1 Safe Road Club(SRC)/TWD
NT$0.06009003
1 Safe Road Club(SRC)/AED
د.إ0.00734367
1 Safe Road Club(SRC)/CHF
Fr0.0016008
1 Safe Road Club(SRC)/HKD
HK$0.01564782
1 Safe Road Club(SRC)/AMD
֏0.76490226
1 Safe Road Club(SRC)/MAD
.د.م0.01798899
1 Safe Road Club(SRC)/MXN
$0.03775887
1 Safe Road Club(SRC)/PLN
0.00728364
1 Safe Road Club(SRC)/RON
лв0.00864432
1 Safe Road Club(SRC)/SEK
kr0.01910955
1 Safe Road Club(SRC)/BGN
лв0.00334167
1 Safe Road Club(SRC)/HUF
Ft0.6755376
1 Safe Road Club(SRC)/CZK
0.0418209
1 Safe Road Club(SRC)/KWD
د.ك0.000610305
1 Safe Road Club(SRC)/ILS
0.00674337
1 Safe Road Club(SRC)/NOK
kr0.02039019
1 Safe Road Club(SRC)/NZD
$0.00336168

Safe Road Club ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Safe Road Club võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Safe Road Club ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Safe Road Club kohta

Kui palju on Safe Road Club (SRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SRC hind USD on 0.002001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SRC/USD hind?
Praegune hind SRC/USD on $ 0.002001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Safe Road Club turukapitalisatsioon?
SRC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SRC ringlev varu?
SRC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SRC (ATH) hind?
SRC saavutab ATH hinna summas 2.0625524851901877 USD.
Mis oli kõigi aegade SRC madalaim (ATL) hind?
SRC nägi ATL hinda summas 0.005706798574656465 USD.
Milline on SRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SRC kauplemismaht on $ 138.69K USD.
Kas SRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SRC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:47:43 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

