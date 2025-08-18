Safe Road Club (SRC) reaalajas hind on $ 0.002001. Viimase 24 tunni jooksul SRC kaubeldud madalaim $ 0.001999 ja kõrgeim $ 0.002011 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0625524851901877 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005706798574656465.
Lüliajalise tootluse osas on SRC muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +37.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Safe Road Club (SRC) – turuteave
Safe Road Club praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 138.69K 24 tunnise kauplemismahuga. SRC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999981.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.00M.
Safe Road Club (SRC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Safe Road Club tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000783
-0.38%
30 päeva
$ +0.000965
+93.14%
60 päeva
$ -0.003969
-66.49%
90 päeva
$ -0.005119
-71.90%
Safe Road Club Hinnamuutus täna
Täna registreeris SRC muutuse $ -0.00000783 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Safe Road Club 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000965 (+93.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Safe Road Club 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRC $ -0.003969 (-66.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Safe Road Club 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005119 (-71.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Safe Road Club (SRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.
Safe Road Club on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Safe Road Club investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Safe Road Club kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Safe Road Club ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Safe Road Club hinna ennustus (USD)
Kui palju on Safe Road Club (SRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Road Club (SRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Road Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Safe Road Club (SRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Safe Road Club (SRC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Safe Road Club osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Safe Road Club osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.