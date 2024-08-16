SRC

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,999,981.2

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.0625524851901877,2024-08-16

Madalaim hind0.005706798574656465,2025-03-21

Avalik plokiahelSOL

TutvustusSafe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...