SoSoValue hind(SOSO)

1 SOSO/USD reaalajas hind:

$0.5483
$0.5483
-1.59%1D
USD
SoSoValue (SOSO) reaalajas hinnagraafik
SoSoValue (SOSO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5441
$ 0.5441
24 h madal
$ 0.5575
$ 0.5575
24 h kõrge

$ 0.5441
$ 0.5441

$ 0.5575
$ 0.5575

$ 0.7679497730144123
$ 0.7679497730144123

$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385

+0.10%

-1.59%

-6.39%

-6.39%

SoSoValue (SOSO) reaalajas hind on $ 0.5483. Viimase 24 tunni jooksul SOSO kaubeldud madalaim $ 0.5441 ja kõrgeim $ 0.5575 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOSOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7679497730144123 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.359832124129385.

Lüliajalise tootluse osas on SOSO muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -1.59% 24 tunni vältel -6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SoSoValue (SOSO) – turuteave

No.503

$ 63.13M
$ 63.13M

$ 2.98K
$ 2.98K

$ 548.30M
$ 548.30M

115.13M
115.13M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

11.51%

ETH

SoSoValue praegune turukapitalisatsioon on $ 63.13M $ 2.98K 24 tunnise kauplemismahuga. SOSO ringlev varu on 115.13M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 548.30M.

SoSoValue (SOSO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SoSoValue tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008859-1.59%
30 päeva$ -0.0659-10.73%
60 päeva$ +0.0284+5.46%
90 päeva$ +0.008+1.48%
SoSoValue Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOSO muutuse $ -0.008859 (-1.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SoSoValue 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0659 (-10.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SoSoValue 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOSO $ +0.0284 (+5.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SoSoValue 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.008 (+1.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SoSoValue (SOSO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SoSoValue hinnaajaloo lehte.

Mis on SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SoSoValue investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOSO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SoSoValue kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SoSoValue ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SoSoValue hinna ennustus (USD)

Kui palju on SoSoValue (SOSO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SoSoValue (SOSO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SoSoValue nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SoSoValue hinna ennustust kohe!

SoSoValue (SOSO) tokenoomika

SoSoValue (SOSO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOSO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SoSoValue (SOSO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SoSoValue osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SoSoValue osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOSO kohalike valuutade suhtes

1 SoSoValue(SOSO)/VND
14,428.5145
1 SoSoValue(SOSO)/AUD
A$0.838899
1 SoSoValue(SOSO)/GBP
0.400259
1 SoSoValue(SOSO)/EUR
0.466055
1 SoSoValue(SOSO)/USD
$0.5483
1 SoSoValue(SOSO)/MYR
RM2.308343
1 SoSoValue(SOSO)/TRY
22.398055
1 SoSoValue(SOSO)/JPY
¥80.6001
1 SoSoValue(SOSO)/ARS
ARS$710.229439
1 SoSoValue(SOSO)/RUB
43.666612
1 SoSoValue(SOSO)/INR
47.981733
1 SoSoValue(SOSO)/IDR
Rp8,843.547149
1 SoSoValue(SOSO)/KRW
761.522904
1 SoSoValue(SOSO)/PHP
31.006365
1 SoSoValue(SOSO)/EGP
￡E.26.433543
1 SoSoValue(SOSO)/BRL
R$2.96082
1 SoSoValue(SOSO)/CAD
C$0.756654
1 SoSoValue(SOSO)/BDT
66.585552
1 SoSoValue(SOSO)/NGN
840.949642
1 SoSoValue(SOSO)/UAH
22.595443
1 SoSoValue(SOSO)/VES
Bs74.0205
1 SoSoValue(SOSO)/CLP
$528.5612
1 SoSoValue(SOSO)/PKR
Rs155.322424
1 SoSoValue(SOSO)/KZT
296.855103
1 SoSoValue(SOSO)/THB
฿17.742988
1 SoSoValue(SOSO)/TWD
NT$16.465449
1 SoSoValue(SOSO)/AED
د.إ2.012261
1 SoSoValue(SOSO)/CHF
Fr0.43864
1 SoSoValue(SOSO)/HKD
HK$4.287706
1 SoSoValue(SOSO)/AMD
֏209.593158
1 SoSoValue(SOSO)/MAD
.د.م4.929217
1 SoSoValue(SOSO)/MXN
$10.269659
1 SoSoValue(SOSO)/PLN
1.990329
1 SoSoValue(SOSO)/RON
лв2.368656
1 SoSoValue(SOSO)/SEK
kr5.230782
1 SoSoValue(SOSO)/BGN
лв0.915661
1 SoSoValue(SOSO)/HUF
Ft184.985454
1 SoSoValue(SOSO)/CZK
11.464953
1 SoSoValue(SOSO)/KWD
د.ك0.1672315
1 SoSoValue(SOSO)/ILS
1.847771
1 SoSoValue(SOSO)/NOK
kr5.570728
1 SoSoValue(SOSO)/NZD
$0.921144

SoSoValue ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SoSoValue võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SoSoValue ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SoSoValue kohta

Kui palju on SoSoValue (SOSO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOSO hind USD on 0.5483 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOSO/USD hind?
Praegune hind SOSO/USD on $ 0.5483. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SoSoValue turukapitalisatsioon?
SOSO turukapitalisatsioon on $ 63.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOSO ringlev varu?
SOSO ringlev varu on 115.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOSO (ATH) hind?
SOSO saavutab ATH hinna summas 0.7679497730144123 USD.
Mis oli kõigi aegade SOSO madalaim (ATL) hind?
SOSO nägi ATL hinda summas 0.359832124129385 USD.
Milline on SOSO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOSO kauplemismaht on $ 2.98K USD.
Kas SOSO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOSO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOSO hinna ennustust.
SoSoValue (SOSO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kauplemine: SOSO

SOSOUSDC
$0.5479
$0.5479
SOSOUSDT
$0.5483
$0.5483
