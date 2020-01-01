SoSoValue (SOSO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SoSoValue (SOSO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SoSoValue (SOSO) teave SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Ametlik veebisait: https://sosovalue.com/ Valge raamat: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Ostke SOSO kohe!

SoSoValue (SOSO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SoSoValue (SOSO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.19M $ 67.19M $ 67.19M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 583.60M $ 583.60M $ 583.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Praegune hind: $ 0.5836 $ 0.5836 $ 0.5836 Lisateave SoSoValue (SOSO) hinna kohta

SoSoValue (SOSO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SoSoValue (SOSO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOSO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOSO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOSO tokeni tokenoomikat, avastage SOSO tokeni reaalajas hinda!

