SOL

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

NimiSOL

KohtNo.6

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa0.0288%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%968,97

Ringlev varu541.159.401,4486775

Maksimaalne varu

Koguvaru609.042.778,7052331

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2020-03-23 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim294.33494870928604,2025-01-19

Madalaim hind0.505193636791,2020-05-11

Avalik plokiahelSOL

TutvustusFounded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
SOL/USD1
Solana
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SOL)
--
24 h summa (USD1)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
SOL/USD1
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (SOL)
--
24 h summa (USD1)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...