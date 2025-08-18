StarryNift (SNIFT) reaalajas hind on $ 0.00751. Viimase 24 tunni jooksul SNIFT kaubeldud madalaim $ 0.00729 ja kõrgeim $ 0.00922 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06451280019654569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005813389094650883.
Lüliajalise tootluse osas on SNIFT muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel +6.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StarryNift (SNIFT) – turuteave
No.2033
$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M
$ 416.82K
$ 416.82K$ 416.82K
$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M
169.28M
169.28M 169.28M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
StarryNift praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M$ 416.82K 24 tunnise kauplemismahuga. SNIFT ringlev varu on 169.28M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
StarryNift (SNIFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StarryNift tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000393
-0.52%
30 päeva
$ +0.00021
+2.87%
60 päeva
$ -0.00055
-6.83%
90 päeva
$ -0.00086
-10.28%
StarryNift Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNIFT muutuse $ -0.0000393 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StarryNift 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00021 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StarryNift 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNIFT $ -0.00055 (-6.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StarryNift 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00086 (-10.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StarryNift (SNIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.
StarryNift on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StarryNift investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse StarryNift kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StarryNift ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
StarryNift hinna ennustus (USD)
Kui palju on StarryNift (SNIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarryNift (SNIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarryNift nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StarryNift (SNIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
StarryNift (SNIFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas StarryNift osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StarryNift osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.