StarryNift logo

StarryNift hind(SNIFT)

1 SNIFT/USD reaalajas hind:

$0.00751
$0.00751$0.00751
-0.52%1D
USD
StarryNift (SNIFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:21 (UTC+8)

StarryNift (SNIFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729
24 h madal
$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922
24 h kõrge

$ 0.00729
$ 0.00729$ 0.00729

$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922

$ 0.06451280019654569
$ 0.06451280019654569$ 0.06451280019654569

$ 0.005813389094650883
$ 0.005813389094650883$ 0.005813389094650883

-0.40%

-0.52%

+6.52%

+6.52%

StarryNift (SNIFT) reaalajas hind on $ 0.00751. Viimase 24 tunni jooksul SNIFT kaubeldud madalaim $ 0.00729 ja kõrgeim $ 0.00922 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06451280019654569 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005813389094650883.

Lüliajalise tootluse osas on SNIFT muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel +6.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

StarryNift (SNIFT) – turuteave

No.2033

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 416.82K
$ 416.82K$ 416.82K

$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M

169.28M
169.28M 169.28M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

StarryNift praegune turukapitalisatsioon on $ 1.27M $ 416.82K 24 tunnise kauplemismahuga. SNIFT ringlev varu on 169.28M, mille koguvaru on 1000000000.

StarryNift (SNIFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse StarryNift tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000393-0.52%
30 päeva$ +0.00021+2.87%
60 päeva$ -0.00055-6.83%
90 päeva$ -0.00086-10.28%
StarryNift Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNIFT muutuse $ -0.0000393 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

StarryNift 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00021 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

StarryNift 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNIFT $ -0.00055 (-6.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

StarryNift 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00086 (-10.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada StarryNift (SNIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe StarryNift hinnaajaloo lehte.

Mis on StarryNift (SNIFT)

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

StarryNift on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StarryNift investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse StarryNift kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StarryNift ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

StarryNift hinna ennustus (USD)

Kui palju on StarryNift (SNIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StarryNift (SNIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StarryNift nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake StarryNift hinna ennustust kohe!

StarryNift (SNIFT) tokenoomika

StarryNift (SNIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

StarryNift (SNIFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas StarryNift osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StarryNift osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNIFT kohalike valuutade suhtes

1 StarryNift(SNIFT)/VND
197.62565
1 StarryNift(SNIFT)/AUD
A$0.0114152
1 StarryNift(SNIFT)/GBP
0.0054823
1 StarryNift(SNIFT)/EUR
0.0063835
1 StarryNift(SNIFT)/USD
$0.00751
1 StarryNift(SNIFT)/MYR
RM0.0316171
1 StarryNift(SNIFT)/TRY
0.3063329
1 StarryNift(SNIFT)/JPY
¥1.10397
1 StarryNift(SNIFT)/ARS
ARS$9.7405451
1 StarryNift(SNIFT)/RUB
0.5986221
1 StarryNift(SNIFT)/INR
0.6572001
1 StarryNift(SNIFT)/IDR
Rp121.1290153
1 StarryNift(SNIFT)/KRW
10.4304888
1 StarryNift(SNIFT)/PHP
0.4246905
1 StarryNift(SNIFT)/EGP
￡E.0.3624326
1 StarryNift(SNIFT)/BRL
R$0.040554
1 StarryNift(SNIFT)/CAD
C$0.0103638
1 StarryNift(SNIFT)/BDT
0.9120144
1 StarryNift(SNIFT)/NGN
11.5183874
1 StarryNift(SNIFT)/UAH
0.3094871
1 StarryNift(SNIFT)/VES
Bs1.01385
1 StarryNift(SNIFT)/CLP
$7.23964
1 StarryNift(SNIFT)/PKR
Rs2.1274328
1 StarryNift(SNIFT)/KZT
4.0659891
1 StarryNift(SNIFT)/THB
฿0.242573
1 StarryNift(SNIFT)/TWD
NT$0.2255253
1 StarryNift(SNIFT)/AED
د.إ0.0275617
1 StarryNift(SNIFT)/CHF
Fr0.006008
1 StarryNift(SNIFT)/HKD
HK$0.0587282
1 StarryNift(SNIFT)/AMD
֏2.8707726
1 StarryNift(SNIFT)/MAD
.د.م0.0675149
1 StarryNift(SNIFT)/MXN
$0.1417137
1 StarryNift(SNIFT)/PLN
0.0273364
1 StarryNift(SNIFT)/RON
лв0.0324432
1 StarryNift(SNIFT)/SEK
kr0.0717205
1 StarryNift(SNIFT)/BGN
лв0.0125417
1 StarryNift(SNIFT)/HUF
Ft2.535376
1 StarryNift(SNIFT)/CZK
0.156959
1 StarryNift(SNIFT)/KWD
د.ك0.00229055
1 StarryNift(SNIFT)/ILS
0.0253087
1 StarryNift(SNIFT)/NOK
kr0.0765269
1 StarryNift(SNIFT)/NZD
$0.0126168

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse StarryNift kohta

Kui palju on StarryNift (SNIFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNIFT hind USD on 0.00751 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNIFT/USD hind?
Praegune hind SNIFT/USD on $ 0.00751. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on StarryNift turukapitalisatsioon?
SNIFT turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNIFT ringlev varu?
SNIFT ringlev varu on 169.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNIFT (ATH) hind?
SNIFT saavutab ATH hinna summas 0.06451280019654569 USD.
Mis oli kõigi aegade SNIFT madalaim (ATL) hind?
SNIFT nägi ATL hinda summas 0.005813389094650883 USD.
Milline on SNIFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNIFT kauplemismaht on $ 416.82K USD.
Kas SNIFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNIFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNIFT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:21 (UTC+8)

