StarryNift (SNIFT) teave StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Ametlik veebisait: https://starrynift.art/ Valge raamat: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Ostke SNIFT kohe!

StarryNift (SNIFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StarryNift (SNIFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Praegune hind: $ 0.00733 $ 0.00733 $ 0.00733 Lisateave StarryNift (SNIFT) hinna kohta

StarryNift (SNIFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StarryNift (SNIFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNIFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNIFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNIFT tokeni tokenoomikat, avastage SNIFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNIFT Kas olete huvitatud StarryNift (SNIFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SNIFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SNIFT MEXC-ist osta!

StarryNift (SNIFT) hinna ajalugu SNIFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNIFT hinna ajalugu kohe!

SNIFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNIFT võiks suunduda? Meie SNIFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNIFT tokeni hinna ennustust kohe!

