Rohkem infot SNAI

SNAI Hinnainfo

SNAI Valge raamat

SNAI Ametlik veebisait

SNAI Tokenoomika

SNAI Hinnaprognoos

SNAI Ajalugu

SNAI – ostujuhend

SNAI-usaldusraha valuutakonverter

SNAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SwarmNode.ai logo

SwarmNode.ai hind(SNAI)

1 SNAI/USD reaalajas hind:

$0.011747
$0.011747$0.011747
+1.20%1D
USD
SwarmNode.ai (SNAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:14:43 (UTC+8)

SwarmNode.ai (SNAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.009371
$ 0.009371$ 0.009371
24 h madal
$ 0.012265
$ 0.012265$ 0.012265
24 h kõrge

$ 0.009371
$ 0.009371$ 0.009371

$ 0.012265
$ 0.012265$ 0.012265

$ 0.12616366718356722
$ 0.12616366718356722$ 0.12616366718356722

$ 0.000926233159983312
$ 0.000926233159983312$ 0.000926233159983312

+1.72%

+1.20%

+25.60%

+25.60%

SwarmNode.ai (SNAI) reaalajas hind on $ 0.011747. Viimase 24 tunni jooksul SNAI kaubeldud madalaim $ 0.009371 ja kõrgeim $ 0.012265 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12616366718356722 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000926233159983312.

Lüliajalise tootluse osas on SNAI muutunud +1.72% viimase tunni jooksul, +1.20% 24 tunni vältel +25.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SwarmNode.ai (SNAI) – turuteave

No.1174

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

$ 211.54K
$ 211.54K$ 211.54K

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,300.201028
999,953,300.201028 999,953,300.201028

SOL

SwarmNode.ai praegune turukapitalisatsioon on $ 11.75M $ 211.54K 24 tunnise kauplemismahuga. SNAI ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999953300.201028. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SwarmNode.ai (SNAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SwarmNode.ai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00013929+1.20%
30 päeva$ +0.005313+82.57%
60 päeva$ +0.00321+37.60%
90 päeva$ -0.011423-49.31%
SwarmNode.ai Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNAI muutuse $ +0.00013929 (+1.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SwarmNode.ai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.005313 (+82.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SwarmNode.ai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNAI $ +0.00321 (+37.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SwarmNode.ai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011423 (-49.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SwarmNode.ai (SNAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SwarmNode.ai hinnaajaloo lehte.

Mis on SwarmNode.ai (SNAI)

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

SwarmNode.ai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SwarmNode.ai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SwarmNode.ai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SwarmNode.ai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SwarmNode.ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on SwarmNode.ai (SNAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SwarmNode.ai (SNAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SwarmNode.ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SwarmNode.ai hinna ennustust kohe!

SwarmNode.ai (SNAI) tokenoomika

SwarmNode.ai (SNAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SwarmNode.ai (SNAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SwarmNode.ai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SwarmNode.ai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNAI kohalike valuutade suhtes

1 SwarmNode.ai(SNAI)/VND
309.122305
1 SwarmNode.ai(SNAI)/AUD
A$0.01797291
1 SwarmNode.ai(SNAI)/GBP
0.00857531
1 SwarmNode.ai(SNAI)/EUR
0.00998495
1 SwarmNode.ai(SNAI)/USD
$0.011747
1 SwarmNode.ai(SNAI)/MYR
RM0.04945487
1 SwarmNode.ai(SNAI)/TRY
0.47986495
1 SwarmNode.ai(SNAI)/JPY
¥1.726809
1 SwarmNode.ai(SNAI)/ARS
ARS$15.21624151
1 SwarmNode.ai(SNAI)/RUB
0.93553108
1 SwarmNode.ai(SNAI)/INR
1.02797997
1 SwarmNode.ai(SNAI)/IDR
Rp189.46771541
1 SwarmNode.ai(SNAI)/KRW
16.31517336
1 SwarmNode.ai(SNAI)/PHP
0.66429285
1 SwarmNode.ai(SNAI)/EGP
￡E.0.56632287
1 SwarmNode.ai(SNAI)/BRL
R$0.0634338
1 SwarmNode.ai(SNAI)/CAD
C$0.01621086
1 SwarmNode.ai(SNAI)/BDT
1.42655568
1 SwarmNode.ai(SNAI)/NGN
18.01684378
1 SwarmNode.ai(SNAI)/UAH
0.48409387
1 SwarmNode.ai(SNAI)/VES
Bs1.585845
1 SwarmNode.ai(SNAI)/CLP
$11.324108
1 SwarmNode.ai(SNAI)/PKR
Rs3.32769016
1 SwarmNode.ai(SNAI)/KZT
6.35994327
1 SwarmNode.ai(SNAI)/THB
฿0.38013292
1 SwarmNode.ai(SNAI)/TWD
NT$0.35276241
1 SwarmNode.ai(SNAI)/AED
د.إ0.04311149
1 SwarmNode.ai(SNAI)/CHF
Fr0.0093976
1 SwarmNode.ai(SNAI)/HKD
HK$0.09186154
1 SwarmNode.ai(SNAI)/AMD
֏4.49040822
1 SwarmNode.ai(SNAI)/MAD
.د.م0.10560553
1 SwarmNode.ai(SNAI)/MXN
$0.22002131
1 SwarmNode.ai(SNAI)/PLN
0.04264161
1 SwarmNode.ai(SNAI)/RON
лв0.05074704
1 SwarmNode.ai(SNAI)/SEK
kr0.11206638
1 SwarmNode.ai(SNAI)/BGN
лв0.01961749
1 SwarmNode.ai(SNAI)/HUF
Ft3.96320286
1 SwarmNode.ai(SNAI)/CZK
0.24562977
1 SwarmNode.ai(SNAI)/KWD
د.ك0.003582835
1 SwarmNode.ai(SNAI)/ILS
0.03958739
1 SwarmNode.ai(SNAI)/NOK
kr0.11934952
1 SwarmNode.ai(SNAI)/NZD
$0.01973496

SwarmNode.ai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SwarmNode.ai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SwarmNode.ai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SwarmNode.ai kohta

Kui palju on SwarmNode.ai (SNAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNAI hind USD on 0.011747 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNAI/USD hind?
Praegune hind SNAI/USD on $ 0.011747. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SwarmNode.ai turukapitalisatsioon?
SNAI turukapitalisatsioon on $ 11.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNAI ringlev varu?
SNAI ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNAI (ATH) hind?
SNAI saavutab ATH hinna summas 0.12616366718356722 USD.
Mis oli kõigi aegade SNAI madalaim (ATL) hind?
SNAI nägi ATL hinda summas 0.000926233159983312 USD.
Milline on SNAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNAI kauplemismaht on $ 211.54K USD.
Kas SNAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:14:43 (UTC+8)

SwarmNode.ai (SNAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SNAI/USD kalkulaator

Summa

SNAI
SNAI
USD
USD

1 SNAI = 0.011747 USD

Kauplemine: SNAI

SNAIUSDT
$0.011747
$0.011747$0.011747
+1.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu