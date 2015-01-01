Snapmuse.io (SMX) tokenoomika
Snapmuse.io (SMX) teave
Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).
Snapmuse.io (SMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Snapmuse.io (SMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Snapmuse.io (SMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Snapmuse.io (SMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SMX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SMX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SMX tokeni tokenoomikat, avastage SMX tokeni reaalajas hinda!
Snapmuse.io (SMX) hinna ajalugu
SMX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
SMX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SMX võiks suunduda? Meie SMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
