Snapmuse.io (SMX) teave Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Ametlik veebisait: https://snapmuse.io/ Valge raamat: https://snapmuse.io/lightpaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Ostke SMX kohe!

Snapmuse.io (SMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snapmuse.io (SMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 738.00K $ 738.00K $ 738.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Praegune hind: $ 0.001476 $ 0.001476 $ 0.001476 Lisateave Snapmuse.io (SMX) hinna kohta

Snapmuse.io (SMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snapmuse.io (SMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMX tokeni tokenoomikat, avastage SMX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SMX Kas olete huvitatud Snapmuse.io (SMX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SMX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SMX MEXC-ist osta!

Snapmuse.io (SMX) hinna ajalugu SMX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SMX hinna ajalugu kohe!

SMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMX võiks suunduda? Meie SMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMX tokeni hinna ennustust kohe!

