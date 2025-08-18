Snapmuse.io (SMX) reaalajas hind on $ 0.001522. Viimase 24 tunni jooksul SMX kaubeldud madalaim $ 0.001475 ja kõrgeim $ 0.00153 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0533285892383005 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000667375582576052.
Lüliajalise tootluse osas on SMX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Snapmuse.io (SMX) – turuteave
SMX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 761.00K.
Snapmuse.io (SMX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Snapmuse.io tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000688
-0.44%
30 päeva
$ +0.000011
+0.72%
60 päeva
$ +0.000217
+16.62%
90 päeva
$ +0.000183
+13.66%
Snapmuse.io Hinnamuutus täna
Täna registreeris SMX muutuse $ -0.00000688 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Snapmuse.io 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000011 (+0.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Snapmuse.io 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMX $ +0.000217 (+16.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Snapmuse.io 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000183 (+13.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Snapmuse.io (SMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it!
Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).
Snapmuse.io on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Snapmuse.io kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Snapmuse.io ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Snapmuse.io hinna ennustus (USD)
Kui palju on Snapmuse.io (SMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snapmuse.io (SMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snapmuse.io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Snapmuse.io (SMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Snapmuse.io (SMX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Snapmuse.io osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Snapmuse.io osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.