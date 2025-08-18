Rohkem infot SMX

SMX Hinnainfo

SMX Valge raamat

SMX Ametlik veebisait

SMX Tokenoomika

SMX Hinnaprognoos

SMX Ajalugu

SMX – ostujuhend

SMX-usaldusraha valuutakonverter

SMX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Snapmuse.io logo

Snapmuse.io hind(SMX)

1 SMX/USD reaalajas hind:

$0.001522
$0.001522$0.001522
-0.45%1D
USD
Snapmuse.io (SMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:54:54 (UTC+8)

Snapmuse.io (SMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475
24 h madal
$ 0.00153
$ 0.00153$ 0.00153
24 h kõrge

$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475

$ 0.00153
$ 0.00153$ 0.00153

$ 0.0533285892383005
$ 0.0533285892383005$ 0.0533285892383005

$ 0.000667375582576052
$ 0.000667375582576052$ 0.000667375582576052

+0.06%

-0.44%

-5.94%

-5.94%

Snapmuse.io (SMX) reaalajas hind on $ 0.001522. Viimase 24 tunni jooksul SMX kaubeldud madalaim $ 0.001475 ja kõrgeim $ 0.00153 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0533285892383005 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000667375582576052.

Lüliajalise tootluse osas on SMX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snapmuse.io (SMX) – turuteave

No.4494

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.08K
$ 52.08K$ 52.08K

$ 761.00K
$ 761.00K$ 761.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

Snapmuse.io praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.08K 24 tunnise kauplemismahuga. SMX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 761.00K.

Snapmuse.io (SMX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Snapmuse.io tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000688-0.44%
30 päeva$ +0.000011+0.72%
60 päeva$ +0.000217+16.62%
90 päeva$ +0.000183+13.66%
Snapmuse.io Hinnamuutus täna

Täna registreeris SMX muutuse $ -0.00000688 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Snapmuse.io 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000011 (+0.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Snapmuse.io 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMX $ +0.000217 (+16.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Snapmuse.io 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000183 (+13.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Snapmuse.io (SMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Snapmuse.io hinnaajaloo lehte.

Mis on Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

Snapmuse.io on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Snapmuse.io investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Snapmuse.io kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Snapmuse.io ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Snapmuse.io hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snapmuse.io (SMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snapmuse.io (SMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snapmuse.io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snapmuse.io hinna ennustust kohe!

Snapmuse.io (SMX) tokenoomika

Snapmuse.io (SMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Snapmuse.io (SMX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Snapmuse.io osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Snapmuse.io osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SMX kohalike valuutade suhtes

1 Snapmuse.io(SMX)/VND
40.05143
1 Snapmuse.io(SMX)/AUD
A$0.00231344
1 Snapmuse.io(SMX)/GBP
0.00111106
1 Snapmuse.io(SMX)/EUR
0.0012937
1 Snapmuse.io(SMX)/USD
$0.001522
1 Snapmuse.io(SMX)/MYR
RM0.00640762
1 Snapmuse.io(SMX)/TRY
0.06208238
1 Snapmuse.io(SMX)/JPY
¥0.223734
1 Snapmuse.io(SMX)/ARS
ARS$1.97404922
1 Snapmuse.io(SMX)/RUB
0.12131862
1 Snapmuse.io(SMX)/INR
0.13319022
1 Snapmuse.io(SMX)/IDR
Rp24.54838366
1 Snapmuse.io(SMX)/KRW
2.11387536
1 Snapmuse.io(SMX)/PHP
0.0860691
1 Snapmuse.io(SMX)/EGP
￡E.0.07345172
1 Snapmuse.io(SMX)/BRL
R$0.0082188
1 Snapmuse.io(SMX)/CAD
C$0.00210036
1 Snapmuse.io(SMX)/BDT
0.18483168
1 Snapmuse.io(SMX)/NGN
2.33435228
1 Snapmuse.io(SMX)/UAH
0.06272162
1 Snapmuse.io(SMX)/VES
Bs0.20547
1 Snapmuse.io(SMX)/CLP
$1.467208
1 Snapmuse.io(SMX)/PKR
Rs0.43115216
1 Snapmuse.io(SMX)/KZT
0.82402602
1 Snapmuse.io(SMX)/THB
฿0.0491606
1 Snapmuse.io(SMX)/TWD
NT$0.04570566
1 Snapmuse.io(SMX)/AED
د.إ0.00558574
1 Snapmuse.io(SMX)/CHF
Fr0.0012176
1 Snapmuse.io(SMX)/HKD
HK$0.01190204
1 Snapmuse.io(SMX)/AMD
֏0.58179972
1 Snapmuse.io(SMX)/MAD
.د.م0.01368278
1 Snapmuse.io(SMX)/MXN
$0.02872014
1 Snapmuse.io(SMX)/PLN
0.00554008
1 Snapmuse.io(SMX)/RON
лв0.00657504
1 Snapmuse.io(SMX)/SEK
kr0.0145351
1 Snapmuse.io(SMX)/BGN
лв0.00254174
1 Snapmuse.io(SMX)/HUF
Ft0.5138272
1 Snapmuse.io(SMX)/CZK
0.0318098
1 Snapmuse.io(SMX)/KWD
د.ك0.00046421
1 Snapmuse.io(SMX)/ILS
0.00512914
1 Snapmuse.io(SMX)/NOK
kr0.01550918
1 Snapmuse.io(SMX)/NZD
$0.00255696

Snapmuse.io ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Snapmuse.io võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Snapmuse.io ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snapmuse.io kohta

Kui palju on Snapmuse.io (SMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMX hind USD on 0.001522 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMX/USD hind?
Praegune hind SMX/USD on $ 0.001522. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snapmuse.io turukapitalisatsioon?
SMX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMX ringlev varu?
SMX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMX (ATH) hind?
SMX saavutab ATH hinna summas 0.0533285892383005 USD.
Mis oli kõigi aegade SMX madalaim (ATL) hind?
SMX nägi ATL hinda summas 0.000667375582576052 USD.
Milline on SMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMX kauplemismaht on $ 52.08K USD.
Kas SMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:54:54 (UTC+8)

Snapmuse.io (SMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SMX/USD kalkulaator

Summa

SMX
SMX
USD
USD

1 SMX = 0.001522 USD

Kauplemine: SMX

SMXUSDT
$0.001522
$0.001522$0.001522
-0.44%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu