$0.00004478
+0.29%1D
Real Smurf Cat (SMURFCAT) reaalajas hinnagraafik
Real Smurf Cat (SMURFCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004379
24 h madal
$ 0.00004555
24 h kõrge

$ 0.00004379
$ 0.00004555
$ 0.000397513294959806
$ 0.000000030302868553
-0.14%

+0.29%

-7.23%

-7.23%

Real Smurf Cat (SMURFCAT) reaalajas hind on $ 0.0000448. Viimase 24 tunni jooksul SMURFCAT kaubeldud madalaim $ 0.00004379 ja kõrgeim $ 0.00004555 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMURFCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000397513294959806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000030302868553.

Lüliajalise tootluse osas on SMURFCAT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) – turuteave

No.1509

$ 4.20M
$ 56.44K
$ 4.48M
93.81B
100,000,000,000
ETH

Real Smurf Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 4.20M $ 56.44K 24 tunnise kauplemismahuga. SMURFCAT ringlev varu on 93.81B, mille koguvaru on 100000000000.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Real Smurf Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000001295+0.29%
30 päeva$ -0.00001796-28.62%
60 päeva$ +0.00001459+48.29%
90 päeva$ +0.00001028+29.77%
Real Smurf Cat Hinnamuutus täna

Täna registreeris SMURFCAT muutuse $ +0.0000001295 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Real Smurf Cat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001796 (-28.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Real Smurf Cat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMURFCAT $ +0.00001459 (+48.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Real Smurf Cat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00001028 (+29.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Real Smurf Cat (SMURFCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Real Smurf Cat hinnaajaloo lehte.

Mis on Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Real Smurf Cat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SMURFCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Real Smurf Cat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Real Smurf Cat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Real Smurf Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Real Smurf Cat (SMURFCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Real Smurf Cat (SMURFCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Real Smurf Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Real Smurf Cat hinna ennustust kohe!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMURFCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Real Smurf Cat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Real Smurf Cat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Real Smurf Cat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Real Smurf Cat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Real Smurf Cat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Real Smurf Cat kohta

Kui palju on Real Smurf Cat (SMURFCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMURFCAT hind USD on 0.0000448 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMURFCAT/USD hind?
Praegune hind SMURFCAT/USD on $ 0.0000448. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Real Smurf Cat turukapitalisatsioon?
SMURFCAT turukapitalisatsioon on $ 4.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMURFCAT ringlev varu?
SMURFCAT ringlev varu on 93.81B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMURFCAT (ATH) hind?
SMURFCAT saavutab ATH hinna summas 0.000397513294959806 USD.
Mis oli kõigi aegade SMURFCAT madalaim (ATL) hind?
SMURFCAT nägi ATL hinda summas 0.000000030302868553 USD.
Milline on SMURFCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMURFCAT kauplemismaht on $ 56.44K USD.
Kas SMURFCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMURFCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMURFCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:14:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

