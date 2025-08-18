Real Smurf Cat (SMURFCAT) reaalajas hind on $ 0.0000448. Viimase 24 tunni jooksul SMURFCAT kaubeldud madalaim $ 0.00004379 ja kõrgeim $ 0.00004555 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMURFCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000397513294959806 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000030302868553.
Lüliajalise tootluse osas on SMURFCAT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) – turuteave
Real Smurf Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 4.20M$ 56.44K 24 tunnise kauplemismahuga. SMURFCAT ringlev varu on 93.81B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Real Smurf Cat (SMURFCAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Real Smurf Cat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000001295
+0.29%
30 päeva
$ -0.00001796
-28.62%
60 päeva
$ +0.00001459
+48.29%
90 päeva
$ +0.00001028
+29.77%
Real Smurf Cat Hinnamuutus täna
Täna registreeris SMURFCAT muutuse $ +0.0000001295 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Real Smurf Cat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001796 (-28.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Real Smurf Cat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMURFCAT $ +0.00001459 (+48.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Real Smurf Cat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00001028 (+29.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.
