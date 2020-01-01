Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Real Smurf Cat (SMURFCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) teave SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Ametlik veebisait: https://smurfcat.eth.limo Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Ostke SMURFCAT kohe!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Real Smurf Cat (SMURFCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Praegune hind: $ 0.0000379 $ 0.0000379 $ 0.0000379 Lisateave Real Smurf Cat (SMURFCAT) hinna kohta

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMURFCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMURFCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMURFCAT tokeni tokenoomikat, avastage SMURFCAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SMURFCAT Kas olete huvitatud Real Smurf Cat (SMURFCAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SMURFCAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SMURFCAT MEXC-ist osta!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) hinna ajalugu SMURFCAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SMURFCAT hinna ajalugu kohe!

SMURFCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMURFCAT võiks suunduda? Meie SMURFCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMURFCAT tokeni hinna ennustust kohe!

