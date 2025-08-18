Mis on Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smooth Love Potion investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SLP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Smooth Love Potion kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smooth Love Potion ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Smooth Love Potion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smooth Love Potion (SLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smooth Love Potion (SLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smooth Love Potion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smooth Love Potion hinna ennustust kohe!

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Smooth Love Potion (SLP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Smooth Love Potion osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smooth Love Potion osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Smooth Love Potion ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Smooth Love Potion võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smooth Love Potion kohta Kui palju on Smooth Love Potion (SLP) tänapäeval väärt? Reaalajas SLP hind USD on 0.001899 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SLP/USD hind? $ 0.001899 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SLP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Smooth Love Potion turukapitalisatsioon? SLP turukapitalisatsioon on $ 68.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SLP ringlev varu? SLP ringlev varu on 35.97B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLP (ATH) hind? SLP saavutab ATH hinna summas 0.41907081 USD . Mis oli kõigi aegade SLP madalaim (ATL) hind? SLP nägi ATL hinda summas 0.001059406911044792 USD . Milline on SLP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SLP kauplemismaht on $ 278.38K USD . Kas SLP sel aastal kõrgemale ka suundub? SLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLP hinna ennustust

Smooth Love Potion (SLP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.