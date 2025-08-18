Smooth Love Potion (SLP) reaalajas hind on $ 0.001899. Viimase 24 tunni jooksul SLP kaubeldud madalaim $ 0.001825 ja kõrgeim $ 0.00192 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41907081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001059406911044792.
Lüliajalise tootluse osas on SLP muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel -7.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Smooth Love Potion (SLP) – turuteave
No.485
$ 68.30M
$ 68.30M
$ 278.38K
$ 278.38K
$ 68.30M
$ 68.30M
35.97B
35.97B
--
--
35,967,088,837
35,967,088,837
2021-07-12 00:00:00
ETH
Smooth Love Potion praegune turukapitalisatsioon on $ 68.30M$ 278.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SLP ringlev varu on 35.97B, mille koguvaru on 35967088837. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Smooth Love Potion (SLP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Smooth Love Potion tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001282
-0.67%
30 päeva
$ +0.000311
+19.58%
60 päeva
$ +0.000655
+52.65%
90 päeva
$ +0.000118
+6.62%
Smooth Love Potion Hinnamuutus täna
Täna registreeris SLP muutuse $ -0.00001282 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Smooth Love Potion 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000311 (+19.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Smooth Love Potion 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLP $ +0.000655 (+52.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Smooth Love Potion 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000118 (+6.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Smooth Love Potion (SLP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
Smooth Love Potion on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smooth Love Potion investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SLP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Smooth Love Potion kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smooth Love Potion ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Smooth Love Potion hinna ennustus (USD)
Kui palju on Smooth Love Potion (SLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smooth Love Potion (SLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smooth Love Potion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Smooth Love Potion (SLP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Smooth Love Potion osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smooth Love Potion osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.