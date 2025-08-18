Rohkem infot SLP

Smooth Love Potion logo

Smooth Love Potion hind(SLP)

1 SLP/USD reaalajas hind:

$0.0019
$0.0019$0.0019
-0.67%1D
USD
Smooth Love Potion (SLP) reaalajas hinnagraafik
Smooth Love Potion (SLP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001825
$ 0.001825$ 0.001825
24 h madal
$ 0.00192
$ 0.00192$ 0.00192
24 h kõrge

$ 0.001825
$ 0.001825$ 0.001825

$ 0.00192
$ 0.00192$ 0.00192

$ 0.41907081
$ 0.41907081$ 0.41907081

$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792

-0.22%

-0.67%

-7.64%

-7.64%

Smooth Love Potion (SLP) reaalajas hind on $ 0.001899. Viimase 24 tunni jooksul SLP kaubeldud madalaim $ 0.001825 ja kõrgeim $ 0.00192 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.41907081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001059406911044792.

Lüliajalise tootluse osas on SLP muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel -7.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smooth Love Potion (SLP) – turuteave

No.485

$ 68.30M
$ 68.30M$ 68.30M

$ 278.38K
$ 278.38K$ 278.38K

$ 68.30M
$ 68.30M$ 68.30M

35.97B
35.97B 35.97B

--
----

35,967,088,837
35,967,088,837 35,967,088,837

2021-07-12 00:00:00

ETH

Smooth Love Potion praegune turukapitalisatsioon on $ 68.30M $ 278.38K 24 tunnise kauplemismahuga. SLP ringlev varu on 35.97B, mille koguvaru on 35967088837. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Smooth Love Potion (SLP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Smooth Love Potion tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001282-0.67%
30 päeva$ +0.000311+19.58%
60 päeva$ +0.000655+52.65%
90 päeva$ +0.000118+6.62%
Smooth Love Potion Hinnamuutus täna

Täna registreeris SLP muutuse $ -0.00001282 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Smooth Love Potion 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000311 (+19.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Smooth Love Potion 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLP $ +0.000655 (+52.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Smooth Love Potion 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000118 (+6.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Smooth Love Potion (SLP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Smooth Love Potion hinnaajaloo lehte.

Mis on Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smooth Love Potion investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SLP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Smooth Love Potion kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smooth Love Potion ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Smooth Love Potion hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smooth Love Potion (SLP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smooth Love Potion (SLP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smooth Love Potion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smooth Love Potion hinna ennustust kohe!

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Smooth Love Potion (SLP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Smooth Love Potion osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smooth Love Potion osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLP kohalike valuutade suhtes

1 Smooth Love Potion(SLP)/VND
49.972185
1 Smooth Love Potion(SLP)/AUD
A$0.00288648
1 Smooth Love Potion(SLP)/GBP
0.00138627
1 Smooth Love Potion(SLP)/EUR
0.00161415
1 Smooth Love Potion(SLP)/USD
$0.001899
1 Smooth Love Potion(SLP)/MYR
RM0.00799479
1 Smooth Love Potion(SLP)/TRY
0.07746021
1 Smooth Love Potion(SLP)/JPY
¥0.279153
1 Smooth Love Potion(SLP)/ARS
ARS$2.46302199
1 Smooth Love Potion(SLP)/RUB
0.15136929
1 Smooth Love Potion(SLP)/INR
0.16618149
1 Smooth Love Potion(SLP)/IDR
Rp30.62902797
1 Smooth Love Potion(SLP)/KRW
2.63748312
1 Smooth Love Potion(SLP)/PHP
0.10738845
1 Smooth Love Potion(SLP)/EGP
￡E.0.09164574
1 Smooth Love Potion(SLP)/BRL
R$0.0102546
1 Smooth Love Potion(SLP)/CAD
C$0.00262062
1 Smooth Love Potion(SLP)/BDT
0.23061456
1 Smooth Love Potion(SLP)/NGN
2.91257226
1 Smooth Love Potion(SLP)/UAH
0.07825779
1 Smooth Love Potion(SLP)/VES
Bs0.256365
1 Smooth Love Potion(SLP)/CLP
$1.830636
1 Smooth Love Potion(SLP)/PKR
Rs0.53794872
1 Smooth Love Potion(SLP)/KZT
1.02813759
1 Smooth Love Potion(SLP)/THB
฿0.0613377
1 Smooth Love Potion(SLP)/TWD
NT$0.05702697
1 Smooth Love Potion(SLP)/AED
د.إ0.00696933
1 Smooth Love Potion(SLP)/CHF
Fr0.0015192
1 Smooth Love Potion(SLP)/HKD
HK$0.01485018
1 Smooth Love Potion(SLP)/AMD
֏0.72591174
1 Smooth Love Potion(SLP)/MAD
.د.م0.01707201
1 Smooth Love Potion(SLP)/MXN
$0.03583413
1 Smooth Love Potion(SLP)/PLN
0.00691236
1 Smooth Love Potion(SLP)/RON
лв0.00820368
1 Smooth Love Potion(SLP)/SEK
kr0.01813545
1 Smooth Love Potion(SLP)/BGN
лв0.00317133
1 Smooth Love Potion(SLP)/HUF
Ft0.6411024
1 Smooth Love Potion(SLP)/CZK
0.0396891
1 Smooth Love Potion(SLP)/KWD
د.ك0.000579195
1 Smooth Love Potion(SLP)/ILS
0.00639963
1 Smooth Love Potion(SLP)/NOK
kr0.01935081
1 Smooth Love Potion(SLP)/NZD
$0.00319032

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smooth Love Potion kohta

Kui palju on Smooth Love Potion (SLP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLP hind USD on 0.001899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLP/USD hind?
Praegune hind SLP/USD on $ 0.001899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smooth Love Potion turukapitalisatsioon?
SLP turukapitalisatsioon on $ 68.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLP ringlev varu?
SLP ringlev varu on 35.97B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLP (ATH) hind?
SLP saavutab ATH hinna summas 0.41907081 USD.
Mis oli kõigi aegade SLP madalaim (ATL) hind?
SLP nägi ATL hinda summas 0.001059406911044792 USD.
Milline on SLP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLP kauplemismaht on $ 278.38K USD.
Kas SLP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

