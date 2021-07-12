Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Smooth Love Potion (SLP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Smooth Love Potion (SLP) teave Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Ametlik veebisait: https://axieinfinity.com/ Valge raamat: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Ostke SLP kohe!

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Smooth Love Potion (SLP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.41M $ 63.41M $ 63.41M Koguvaru: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B Ringlev varu: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.41M $ 63.41M $ 63.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Praegune hind: $ 0.001763 $ 0.001763 $ 0.001763 Lisateave Smooth Love Potion (SLP) hinna kohta

Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Smooth Love Potion (SLP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLP tokeni tokenoomikat, avastage SLP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SLP Kas olete huvitatud Smooth Love Potion (SLP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SLP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SLP MEXC-ist osta!

Smooth Love Potion (SLP) hinna ajalugu SLP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLP hinna ajalugu kohe!

SLP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLP võiks suunduda? Meie SLP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLP tokeni hinna ennustust kohe!

