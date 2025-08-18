Rohkem infot SKL

SKL Hinnainfo

SKL Valge raamat

SKL Ametlik veebisait

SKL Tokenoomika

SKL Hinnaprognoos

SKL Ajalugu

SKL – ostujuhend

SKL-usaldusraha valuutakonverter

SKL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SKALE logo

SKALE hind(SKL)

1 SKL/USD reaalajas hind:

$0.03634
$0.03634$0.03634
-0.43%1D
USD
SKALE (SKL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:45 (UTC+8)

SKALE (SKL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03411
$ 0.03411$ 0.03411
24 h madal
$ 0.04151
$ 0.04151$ 0.04151
24 h kõrge

$ 0.03411
$ 0.03411$ 0.03411

$ 0.04151
$ 0.04151$ 0.04151

$ 1.22448799
$ 1.22448799$ 1.22448799

$ 0.015915412070436754
$ 0.015915412070436754$ 0.015915412070436754

-2.45%

-0.43%

+66.27%

+66.27%

SKALE (SKL) reaalajas hind on $ 0.03633. Viimase 24 tunni jooksul SKL kaubeldud madalaim $ 0.03411 ja kõrgeim $ 0.04151 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.22448799 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015915412070436754.

Lüliajalise tootluse osas on SKL muutunud -2.45% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +66.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SKALE (SKL) – turuteave

No.200

$ 215.85M
$ 215.85M$ 215.85M

$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M

$ 254.31M
$ 254.31M$ 254.31M

5.94B
5.94B 5.94B

7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000

6,191,500,000
6,191,500,000 6,191,500,000

84.87%

ETH

SKALE praegune turukapitalisatsioon on $ 215.85M $ 8.31M 24 tunnise kauplemismahuga. SKL ringlev varu on 5.94B, mille koguvaru on 6191500000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 254.31M.

SKALE (SKL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SKALE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001569-0.43%
30 päeva$ +0.01272+53.87%
60 päeva$ +0.01813+99.61%
90 päeva$ +0.01293+55.25%
SKALE Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKL muutuse $ -0.0001569 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SKALE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01272 (+53.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SKALE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKL $ +0.01813 (+99.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SKALE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01293 (+55.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SKALE (SKL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SKALE hinnaajaloo lehte.

Mis on SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

SKALE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKALE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SKALE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKALE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SKALE hinna ennustus (USD)

Kui palju on SKALE (SKL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKALE (SKL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKALE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SKALE hinna ennustust kohe!

SKALE (SKL) tokenoomika

SKALE (SKL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SKALE (SKL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SKALE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKALE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKL kohalike valuutade suhtes

1 SKALE(SKL)/VND
956.02395
1 SKALE(SKL)/AUD
A$0.0552216
1 SKALE(SKL)/GBP
0.0265209
1 SKALE(SKL)/EUR
0.0308805
1 SKALE(SKL)/USD
$0.03633
1 SKALE(SKL)/MYR
RM0.1529493
1 SKALE(SKL)/TRY
1.4819007
1 SKALE(SKL)/JPY
¥5.34051
1 SKALE(SKL)/ARS
ARS$47.1203733
1 SKALE(SKL)/RUB
2.8958643
1 SKALE(SKL)/INR
3.1792383
1 SKALE(SKL)/IDR
Rp585.9676599
1 SKALE(SKL)/KRW
50.4580104
1 SKALE(SKL)/PHP
2.0544615
1 SKALE(SKL)/EGP
￡E.1.7532858
1 SKALE(SKL)/BRL
R$0.196182
1 SKALE(SKL)/CAD
C$0.0501354
1 SKALE(SKL)/BDT
4.4119152
1 SKALE(SKL)/NGN
55.7207742
1 SKALE(SKL)/UAH
1.4971593
1 SKALE(SKL)/VES
Bs4.90455
1 SKALE(SKL)/CLP
$35.02212
1 SKALE(SKL)/PKR
Rs10.2915624
1 SKALE(SKL)/KZT
19.6694253
1 SKALE(SKL)/THB
฿1.173459
1 SKALE(SKL)/TWD
NT$1.0909899
1 SKALE(SKL)/AED
د.إ0.1333311
1 SKALE(SKL)/CHF
Fr0.029064
1 SKALE(SKL)/HKD
HK$0.2841006
1 SKALE(SKL)/AMD
֏13.8875058
1 SKALE(SKL)/MAD
.د.م0.3266067
1 SKALE(SKL)/MXN
$0.6855471
1 SKALE(SKL)/PLN
0.1322412
1 SKALE(SKL)/RON
лв0.1569456
1 SKALE(SKL)/SEK
kr0.3469515
1 SKALE(SKL)/BGN
лв0.0606711
1 SKALE(SKL)/HUF
Ft12.265008
1 SKALE(SKL)/CZK
0.759297
1 SKALE(SKL)/KWD
د.ك0.01108065
1 SKALE(SKL)/ILS
0.1224321
1 SKALE(SKL)/NOK
kr0.3702027
1 SKALE(SKL)/NZD
$0.0610344

SKALE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SKALE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SKALE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKALE kohta

Kui palju on SKALE (SKL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKL hind USD on 0.03633 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKL/USD hind?
Praegune hind SKL/USD on $ 0.03633. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SKALE turukapitalisatsioon?
SKL turukapitalisatsioon on $ 215.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKL ringlev varu?
SKL ringlev varu on 5.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKL (ATH) hind?
SKL saavutab ATH hinna summas 1.22448799 USD.
Mis oli kõigi aegade SKL madalaim (ATL) hind?
SKL nägi ATL hinda summas 0.015915412070436754 USD.
Milline on SKL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKL kauplemismaht on $ 8.31M USD.
Kas SKL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:45:45 (UTC+8)

SKALE (SKL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SKL/USD kalkulaator

Summa

SKL
SKL
USD
USD

1 SKL = 0.03633 USD

Kauplemine: SKL

SKLUSDT
$0.03634
$0.03634$0.03634
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu