Sigma (SIGMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:34 (UTC+8)

Sigma (SIGMA) hinna teave (USD)

Sigma (SIGMA) reaalajas hind on $ 0.01548. Viimase 24 tunni jooksul SIGMA kaubeldud madalaim $ 0.014223 ja kõrgeim $ 0.01598 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIGMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17333748374701385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003830283803696889.

Lüliajalise tootluse osas on SIGMA muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.75% 24 tunni vältel -9.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sigma (SIGMA) – turuteave

Sigma praegune turukapitalisatsioon on $ 13.93M $ 57.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SIGMA ringlev varu on 899.85M, mille koguvaru on 899849202.85.

Sigma (SIGMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sigma tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011516+0.75%
30 päeva$ -0.00706-31.33%
60 päeva$ -0.004676-23.20%
90 päeva$ -0.003702-19.30%
Sigma Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIGMA muutuse $ +0.00011516 (+0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sigma 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00706 (-31.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sigma 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIGMA $ -0.004676 (-23.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sigma 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003702 (-19.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sigma (SIGMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sigma hinnaajaloo lehte.

Mis on Sigma (SIGMA)

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Sigma on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sigma investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SIGMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sigma kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sigma ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sigma hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sigma (SIGMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sigma (SIGMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sigma nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sigma hinna ennustust kohe!

Sigma (SIGMA) tokenoomika

Sigma (SIGMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIGMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sigma (SIGMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sigma osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sigma osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SIGMA kohalike valuutade suhtes

Sigma ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sigma võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Sigma ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sigma kohta

Kui palju on Sigma (SIGMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIGMA hind USD on 0.01548 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIGMA/USD hind?
Praegune hind SIGMA/USD on $ 0.01548. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sigma turukapitalisatsioon?
SIGMA turukapitalisatsioon on $ 13.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIGMA ringlev varu?
SIGMA ringlev varu on 899.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIGMA (ATH) hind?
SIGMA saavutab ATH hinna summas 0.17333748374701385 USD.
Mis oli kõigi aegade SIGMA madalaim (ATL) hind?
SIGMA nägi ATL hinda summas 0.003830283803696889 USD.
Milline on SIGMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIGMA kauplemismaht on $ 57.80K USD.
Kas SIGMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIGMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIGMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:13:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

