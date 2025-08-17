Mis on Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Animecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Animecoin (ANIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Animecoin (ANIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Animecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Animecoin (ANIME) tokenoomika

Animecoin (ANIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Animecoin (ANIME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Animecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Animecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANIME kohalike valuutade suhtes

Animecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Animecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Animecoin kohta Kui palju on Animecoin (ANIME) tänapäeval väärt? Reaalajas ANIME hind USD on 0.0182 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANIME/USD hind? $ 0.0182 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANIME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Animecoin turukapitalisatsioon? ANIME turukapitalisatsioon on $ 100.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANIME ringlev varu? ANIME ringlev varu on 5.54B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANIME (ATH) hind? ANIME saavutab ATH hinna summas 0.1860638973479942 USD . Mis oli kõigi aegade ANIME madalaim (ATL) hind? ANIME nägi ATL hinda summas 0.01230881396082252 USD . Milline on ANIME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANIME kauplemismaht on $ 649.78K USD . Kas ANIME sel aastal kõrgemale ka suundub? ANIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANIME hinna ennustust

