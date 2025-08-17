Rohkem infot ANIME

Animecoin hind(ANIME)

$0.01821
-0.43%1D
Animecoin (ANIME) reaalajas hinnagraafik
Animecoin (ANIME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01787
24 h madal
$ 0.01836
24 h kõrge

$ 0.01787
$ 0.01836
$ 0.1860638973479942
$ 0.01230881396082252
-0.11%

-0.43%

+1.05%

+1.05%

Animecoin (ANIME) reaalajas hind on $ 0.0182. Viimase 24 tunni jooksul ANIME kaubeldud madalaim $ 0.01787 ja kõrgeim $ 0.01836 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1860638973479942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01230881396082252.

Lüliajalise tootluse osas on ANIME muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +1.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Animecoin (ANIME) – turuteave

No.379

$ 100.80M
$ 649.78K
$ 182.00M
5.54B
10,000,000,000
ETH

Animecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 100.80M $ 649.78K 24 tunnise kauplemismahuga. ANIME ringlev varu on 5.54B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Animecoin (ANIME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Animecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000786-0.43%
30 päeva$ -0.00071-3.76%
60 päeva$ -0.00241-11.70%
90 päeva$ -0.00726-28.52%
Animecoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANIME muutuse $ -0.0000786 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Animecoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-3.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Animecoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANIME $ -0.00241 (-11.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Animecoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00726 (-28.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Animecoin (ANIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Animecoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Animecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Animecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Animecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Animecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Animecoin (ANIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Animecoin (ANIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Animecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Animecoin hinna ennustust kohe!

Animecoin (ANIME) tokenoomika

Animecoin (ANIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Animecoin (ANIME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Animecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Animecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Animecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Animecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Animecoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Animecoin kohta

Kui palju on Animecoin (ANIME) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANIME hind USD on 0.0182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANIME/USD hind?
Praegune hind ANIME/USD on $ 0.0182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Animecoin turukapitalisatsioon?
ANIME turukapitalisatsioon on $ 100.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANIME ringlev varu?
ANIME ringlev varu on 5.54B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANIME (ATH) hind?
ANIME saavutab ATH hinna summas 0.1860638973479942 USD.
Mis oli kõigi aegade ANIME madalaim (ATL) hind?
ANIME nägi ATL hinda summas 0.01230881396082252 USD.
Milline on ANIME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANIME kauplemismaht on $ 649.78K USD.
Kas ANIME sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANIME hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:52:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

