Animecoin (ANIME) reaalajas hind on $ 0.0182. Viimase 24 tunni jooksul ANIME kaubeldud madalaim $ 0.01787 ja kõrgeim $ 0.01836 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1860638973479942 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01230881396082252.
Lüliajalise tootluse osas on ANIME muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +1.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Animecoin (ANIME) – turuteave
No.379
$ 100.80M
$ 100.80M
$ 649.78K
$ 649.78K
$ 182.00M
$ 182.00M
5.54B
5.54B
10,000,000,000
10,000,000,000
ETH
Animecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 100.80M$ 649.78K 24 tunnise kauplemismahuga. ANIME ringlev varu on 5.54B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Animecoin (ANIME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Animecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000786
-0.43%
30 päeva
$ -0.00071
-3.76%
60 päeva
$ -0.00241
-11.70%
90 päeva
$ -0.00726
-28.52%
Animecoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANIME muutuse $ -0.0000786 (-0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Animecoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-3.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Animecoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANIME $ -0.00241 (-11.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Animecoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00726 (-28.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Animecoin (ANIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.
Animecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Animecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Animecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Animecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Animecoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Animecoin (ANIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Animecoin (ANIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Animecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Animecoin (ANIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Animecoin (ANIME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Animecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Animecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.