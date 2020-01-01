Sigma (SIGMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sigma (SIGMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sigma (SIGMA) teave Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon. Ametlik veebisait: https://www.sigmasolana.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump Ostke SIGMA kohe!

Sigma (SIGMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sigma (SIGMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Koguvaru: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M Ringlev varu: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10411 $ 0.10411 $ 0.10411 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 Praegune hind: $ 0.013953 $ 0.013953 $ 0.013953 Lisateave Sigma (SIGMA) hinna kohta

Sigma (SIGMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sigma (SIGMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIGMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIGMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIGMA tokeni tokenoomikat, avastage SIGMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SIGMA Kas olete huvitatud Sigma (SIGMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SIGMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SIGMA MEXC-ist osta!

Sigma (SIGMA) hinna ajalugu SIGMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIGMA hinna ajalugu kohe!

SIGMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIGMA võiks suunduda? Meie SIGMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIGMA tokeni hinna ennustust kohe!

