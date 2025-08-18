Mis on Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Singularity Finance (SFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Singularity Finance (SFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Singularity Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Singularity Finance (SFI) tokenoomika

Singularity Finance (SFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Singularity Finance (SFI) ostujuhend

Singularity Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Singularity Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Singularity Finance (SFI) tänapäeval väärt? Reaalajas SFI hind USD on 0.0385 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on SFI ringlev varu? SFI ringlev varu on 155.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFI (ATH) hind? SFI saavutab ATH hinna summas 0.16932658901094183 USD . Mis oli kõigi aegade SFI madalaim (ATL) hind? SFI nägi ATL hinda summas 0.033683117824467014 USD .

