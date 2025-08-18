Rohkem infot SFI

Singularity Finance hind(SFI)

$0.0385
+1.04%1D
Singularity Finance (SFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:12:45 (UTC+8)

Singularity Finance (SFI) hinna teave (USD)

24 h kõrge

Singularity Finance (SFI) reaalajas hind on $ 0.0385. Viimase 24 tunni jooksul SFI kaubeldud madalaim $ 0.0361 ja kõrgeim $ 0.0401 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16932658901094183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.033683117824467014.

Lüliajalise tootluse osas on SFI muutunud -1.54% viimase tunni jooksul, +1.04% 24 tunni vältel -4.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Singularity Finance (SFI) – turuteave

No.1369

Singularity Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 5.99M $ 99.59K 24 tunnise kauplemismahuga. SFI ringlev varu on 155.50M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.25M.

Singularity Finance (SFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Singularity Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000396+1.04%
30 päeva$ -0.0055-12.50%
60 päeva$ -0.0081-17.39%
90 päeva$ -0.0095-19.80%
Singularity Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris SFI muutuse $ +0.000396 (+1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Singularity Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0055 (-12.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Singularity Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFI $ -0.0081 (-17.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Singularity Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0095 (-19.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Singularity Finance (SFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Singularity Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Singularity Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Singularity Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Singularity Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Singularity Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Singularity Finance (SFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Singularity Finance (SFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Singularity Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Singularity Finance hinna ennustust kohe!

Singularity Finance (SFI) tokenoomika

Singularity Finance (SFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Singularity Finance (SFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Singularity Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Singularity Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Singularity Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Singularity Finance kohta

Kui palju on Singularity Finance (SFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFI hind USD on 0.0385 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFI/USD hind?
Praegune hind SFI/USD on $ 0.0385. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Singularity Finance turukapitalisatsioon?
SFI turukapitalisatsioon on $ 5.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFI ringlev varu?
SFI ringlev varu on 155.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFI (ATH) hind?
SFI saavutab ATH hinna summas 0.16932658901094183 USD.
Mis oli kõigi aegade SFI madalaim (ATL) hind?
SFI nägi ATL hinda summas 0.033683117824467014 USD.
Milline on SFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFI kauplemismaht on $ 99.59K USD.
Kas SFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFI hinna ennustust.
Singularity Finance (SFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

