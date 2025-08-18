Singularity Finance (SFI) reaalajas hind on $ 0.0385. Viimase 24 tunni jooksul SFI kaubeldud madalaim $ 0.0361 ja kõrgeim $ 0.0401 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.16932658901094183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.033683117824467014.
Lüliajalise tootluse osas on SFI muutunud -1.54% viimase tunni jooksul, +1.04% 24 tunni vältel -4.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Singularity Finance (SFI) – turuteave
Singularity Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 5.99M$ 99.59K 24 tunnise kauplemismahuga. SFI ringlev varu on 155.50M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.25M.
Singularity Finance (SFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Singularity Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000396
+1.04%
30 päeva
$ -0.0055
-12.50%
60 päeva
$ -0.0081
-17.39%
90 päeva
$ -0.0095
-19.80%
Singularity Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris SFI muutuse $ +0.000396 (+1.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Singularity Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0055 (-12.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Singularity Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFI $ -0.0081 (-17.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Singularity Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0095 (-19.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Singularity Finance (SFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.
Singularity Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Singularity Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Singularity Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Singularity Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Singularity Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Singularity Finance (SFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Singularity Finance (SFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Singularity Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Singularity Finance (SFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Singularity Finance (SFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Singularity Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Singularity Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.