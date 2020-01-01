Singularity Finance (SFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Singularity Finance (SFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Singularity Finance (SFI) teave Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET's vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Ametlik veebisait: https://singularityfinance.ai Valge raamat: https://docs.singularityfinance.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf

Singularity Finance (SFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Singularity Finance (SFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.63M Koguvaru: $ 500.00M Ringlev varu: $ 155.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2615 Kõigi aegade madalaim: $ 0.033683117824467014 Praegune hind: $ 0.0362

Singularity Finance (SFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Singularity Finance (SFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Kuidas osta üksust SFI Kas olete huvitatud Singularity Finance (SFI) lisamisest oma portfooliosse? Krüptobörse toetab mitmesuguseid SFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Singularity Finance (SFI) hinna ajalugu SFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFI võiks suunduda? SFI hinnaennustused ühendavad turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

