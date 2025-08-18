Rohkem infot SEI

SEI hind(SEI)

$0.3519
SEI (SEI) reaalajas hinnagraafik
SEI (SEI) hinna teave (USD)

$ 0.3213
24 h madal
$ 0.3575
24 h kõrge

SEI (SEI) reaalajas hind on $ 0.3518. Viimase 24 tunni jooksul SEI kaubeldud madalaim $ 0.3213 ja kõrgeim $ 0.3575 näitab aktiivset turu volatiivsust. SEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1417381468228582 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007989041448526595.

Lüliajalise tootluse osas on SEI muutunud -1.43% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel +8.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SEI (SEI) – turuteave

$ 2.11B
$ 8.96M
$ 3.52B
6.01B
10,000,000,000
SEI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.11B $ 8.96M 24 tunnise kauplemismahuga. SEI ringlev varu on 6.01B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SEI (SEI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SEI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Täna$ -0.003878-1.09%
30 päeva$ -0.0006-0.18%
60 päeva$ +0.1826+107.91%
90 päeva$ +0.13+58.61%
SEI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SEI muutuse $ -0.003878 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SEI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006 (-0.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SEI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SEI $ +0.1826 (+107.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SEI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13 (+58.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SEI (SEI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SEI hinnaajaloo lehte.

Mis on SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

SEI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SEI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida SEI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SEI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SEI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SEI hinna ennustus (USD)

Kui palju on SEI (SEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SEI (SEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SEI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SEI hinna ennustust kohe!

SEI (SEI) tokenoomika

SEI (SEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SEI (SEI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SEI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust SEI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SEI kohalike valuutade suhtes

SEI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SEI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SEI ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SEI kohta

Kui palju on SEI (SEI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SEI hind USD on 0.3518 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SEI/USD hind?
Praegune hind SEI/USD on $ 0.3518. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SEI turukapitalisatsioon?
SEI turukapitalisatsioon on $ 2.11B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SEI ringlev varu?
SEI ringlev varu on 6.01B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SEI (ATH) hind?
SEI saavutab ATH hinna summas 1.1417381468228582 USD.
Mis oli kõigi aegade SEI madalaim (ATL) hind?
SEI nägi ATL hinda summas 0.007989041448526595 USD.
Milline on SEI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SEI kauplemismaht on $ 8.96M USD.
Kas SEI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SEI hinna ennustust.
SEI (SEI) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

