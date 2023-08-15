SEI

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

NimiSEI

KohtNo.56

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0004%

Kauplemismaht/turukapital (24H)2.03%

Ringlev varu6,006,666,666

Maksimaalne varu0

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.1417381468228582,2024-03-16

Madalaim hind0.007989041448526595,2023-08-15

Avalik plokiahelSEI

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...