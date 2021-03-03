SCRT (SCRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SCRT (SCRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SCRT (SCRT) teave Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Ametlik veebisait: https://scrt.network Valge raamat: https://docs.scrt.network/ Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/secret Ostke SCRT kohe!

SCRT (SCRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SCRT (SCRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.44M $ 56.44M $ 56.44M Koguvaru: $ 331.76M $ 331.76M $ 331.76M Ringlev varu: $ 316.90M $ 316.90M $ 316.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 59.09M $ 59.09M $ 59.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Kõigi aegade madalaim: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Praegune hind: $ 0.1781 $ 0.1781 $ 0.1781 Lisateave SCRT (SCRT) hinna kohta

SCRT (SCRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SCRT (SCRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCRT tokeni tokenoomikat, avastage SCRT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SCRT Kas olete huvitatud SCRT (SCRT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SCRT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SCRT MEXC-ist osta!

SCRT (SCRT) hinna ajalugu SCRT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCRT hinna ajalugu kohe!

SCRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCRT võiks suunduda? Meie SCRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCRT tokeni hinna ennustust kohe!

