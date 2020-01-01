dogwifhat sol (WIF) tokenoomika
dogwifhat sol (WIF) teave
dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
dogwifhat sol (WIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage dogwifhat sol (WIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
dogwifhat sol (WIF) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas WIF tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme coin operating on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily used for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or protocol incentives.
Issuance Mechanism
- Type: SPL token on Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.
- Burn Mechanism: No burning or buyback mechanisms are featured or planned.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Public/Private Sale
|No tokens were sold in public or private sales; no fundraising via token sales occurred
|Team/Advisors
|No verifiable information on team or advisor allocations; team is anonymous
|Community/Other
|Entire supply minted to a single wallet, then distributed to various addresses
|Top 10 Holders (as of Jan 2024)
|~21.66% of supply (~216.34M WIF) held by top 10 addresses; largest single holder ~6.81%
- Note: The lack of transparency on initial distribution means the exact allocation breakdown is not publicly available.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Utility
|Purely speculative; no protocol utility, governance, or access rights
|Incentives
|No staking, liquidity mining, or rewards for holding or using WIF
|Claims/Rights
|No claims on capital, profits, voting, or other legal rights
|Platform Usage
|Tradable on both centralized (e.g., Binance, Gate.io, MEXC) and decentralized exchanges
- No staking, liquidity provision, or on-chain incentive mechanisms exist for WIF.
Locking and Unlocking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Locking
|No vesting, lockups, or scheduled unlocks; all tokens were liquid at launch
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or time-based release schedule
- No vesting contracts or time-locked allocations are present.
Additional Notes
- Governance: WIF does not confer governance rights.
- Concentration: As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%.
- Team: The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation.
- Transparency: There is no whitepaper, and all information is sourced from the official website and public blockchain data.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch
|Allocation
|No public/private sale; distribution details unclear; top holders control ~21%
|Usage/Incentives
|No utility, staking, or rewards; purely speculative
|Locking/Unlocking
|No vesting or lockups; all tokens liquid from launch
|Team/Advisor Tokens
|No public info; team is anonymous
Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, community-driven token with no protocol utility, incentives, or vesting, and a highly concentrated initial distribution. Its value is driven by market speculation and community engagement rather than underlying economic mechanisms or utility.
dogwifhat sol (WIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
dogwifhat sol (WIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WIF tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WIF tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WIF tokeni tokenoomikat, avastage WIF tokeni reaalajas hinda!
