dogwifhat sol (WIF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dogwifhat sol (WIF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dogwifhat sol (WIF) teave dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://dogwifhat.us/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Ostke WIF kohe!

dogwifhat sol (WIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dogwifhat sol (WIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 833.03M $ 833.03M $ 833.03M Koguvaru: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Ringlev varu: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 833.03M $ 833.03M $ 833.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Praegune hind: $ 0.834 $ 0.834 $ 0.834 Lisateave dogwifhat sol (WIF) hinna kohta

dogwifhat sol (WIF) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas WIF tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme coin operating on the Solana blockchain, launched in November 2023. It is an SPL token with a fixed maximum supply and is primarily used for speculative trading and community engagement, with no underlying utility or protocol incentives. Issuance Mechanism Type: SPL token on Solana

SPL token on Solana Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Minting: The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses.

The entire supply was minted at launch by a single wallet and then distributed to various addresses. Burn Mechanism: No burning or buyback mechanisms are featured or planned. Allocation Mechanism Allocation Category Details Public/Private Sale No tokens were sold in public or private sales; no fundraising via token sales occurred Team/Advisors No verifiable information on team or advisor allocations; team is anonymous Community/Other Entire supply minted to a single wallet, then distributed to various addresses Top 10 Holders (as of Jan 2024) ~21.66% of supply (~216.34M WIF) held by top 10 addresses; largest single holder ~6.81% Note: The lack of transparency on initial distribution means the exact allocation breakdown is not publicly available. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Details Utility Purely speculative; no protocol utility, governance, or access rights Incentives No staking, liquidity mining, or rewards for holding or using WIF Claims/Rights No claims on capital, profits, voting, or other legal rights Platform Usage Tradable on both centralized (e.g., Binance, Gate.io, MEXC) and decentralized exchanges No staking, liquidity provision, or on-chain incentive mechanisms exist for WIF. Locking and Unlocking Mechanism Mechanism Details Locking No vesting, lockups, or scheduled unlocks; all tokens were liquid at launch Unlocking Not applicable; no vesting or time-based release schedule No vesting contracts or time-locked allocations are present. Additional Notes Governance: WIF does not confer governance rights.

WIF does not confer governance rights. Concentration: As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%.

As of early 2024, the top 10 holders control over 21% of the supply, with the largest single wallet holding nearly 7%. Team: The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation.

The team is anonymous, and there is no public information about their token holdings or compensation. Transparency: There is no whitepaper, and all information is sourced from the official website and public blockchain data. Summary Table Aspect Details Issuance Fixed supply, all minted at launch Allocation No public/private sale; distribution details unclear; top holders control ~21% Usage/Incentives No utility, staking, or rewards; purely speculative Locking/Unlocking No vesting or lockups; all tokens liquid from launch Team/Advisor Tokens No public info; team is anonymous Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin model: a fixed-supply, community-driven token with no protocol utility, incentives, or vesting, and a highly concentrated initial distribution. Its value is driven by market speculation and community engagement rather than underlying economic mechanisms or utility.

dogwifhat sol (WIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dogwifhat sol (WIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIF tokeni tokenoomikat, avastage WIF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WIF Kas olete huvitatud dogwifhat sol (WIF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WIF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WIF MEXC-ist osta!

dogwifhat sol (WIF) hinna ajalugu WIF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WIF hinna ajalugu kohe!

WIF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIF võiks suunduda? Meie WIF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIF tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!