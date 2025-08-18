Mis on SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SCRT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SCRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse SCRT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SCRT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SCRT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCRT (SCRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCRT (SCRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCRT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCRT hinna ennustust kohe!

SCRT (SCRT) tokenoomika

SCRT (SCRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SCRT (SCRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SCRT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SCRT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCRT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SCRT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SCRT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCRT kohta Kui palju on SCRT (SCRT) tänapäeval väärt? Reaalajas SCRT hind USD on 0.1908 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCRT/USD hind? $ 0.1908 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCRT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SCRT turukapitalisatsioon? SCRT turukapitalisatsioon on $ 60.20M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCRT ringlev varu? SCRT ringlev varu on 315.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRT (ATH) hind? SCRT saavutab ATH hinna summas 10.644924210205865 USD . Mis oli kõigi aegade SCRT madalaim (ATL) hind? SCRT nägi ATL hinda summas 0.13660114265754694 USD . Milline on SCRT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCRT kauplemismaht on $ 1.26M USD . Kas SCRT sel aastal kõrgemale ka suundub? SCRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCRT hinna ennustust

SCRT (SCRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.