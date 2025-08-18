Rohkem infot SCRT

$0.1906
-2.90%1D
SCRT (SCRT) reaalajas hinnagraafik
SCRT (SCRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1867
24 h madal
$ 0.2013
24 h kõrge

$ 0.1867
$ 0.2013
$ 10.644924210205865
$ 0.13660114265754694
-0.47%

-2.90%

+0.31%

+0.31%

SCRT (SCRT) reaalajas hind on $ 0.1908. Viimase 24 tunni jooksul SCRT kaubeldud madalaim $ 0.1867 ja kõrgeim $ 0.2013 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.644924210205865 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13660114265754694.

Lüliajalise tootluse osas on SCRT muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -2.90% 24 tunni vältel +0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SCRT (SCRT) – turuteave

No.530

$ 60.20M
$ 60.20M$ 60.20M

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 63.25M
$ 63.25M$ 63.25M

315.53M
315.53M 315.53M

--
----

331,501,793.765376
331,501,793.765376 331,501,793.765376

2021-03-03 00:00:00

SCRT

SCRT praegune turukapitalisatsioon on $ 60.20M $ 1.26M 24 tunnise kauplemismahuga. SCRT ringlev varu on 315.53M, mille koguvaru on 331501793.765376. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SCRT (SCRT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SCRT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005692-2.90%
30 päeva$ +0.0002+0.10%
60 päeva$ +0.0315+19.77%
90 päeva$ -0.0235-10.97%
SCRT Hinnamuutus täna

Täna registreeris SCRT muutuse $ -0.005692 (-2.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SCRT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SCRT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCRT $ +0.0315 (+19.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SCRT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0235 (-10.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SCRT (SCRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SCRT hinnaajaloo lehte.

Mis on SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SCRT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SCRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SCRT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SCRT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SCRT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SCRT (SCRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCRT (SCRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCRT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SCRT hinna ennustust kohe!

SCRT (SCRT) tokenoomika

SCRT (SCRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SCRT (SCRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SCRT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SCRT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SCRT kohalike valuutade suhtes

1 SCRT(SCRT)/VND
5,020.902
1 SCRT(SCRT)/AUD
A$0.290016
1 SCRT(SCRT)/GBP
0.139284
1 SCRT(SCRT)/EUR
0.16218
1 SCRT(SCRT)/USD
$0.1908
1 SCRT(SCRT)/MYR
RM0.803268
1 SCRT(SCRT)/TRY
7.782732
1 SCRT(SCRT)/JPY
¥28.0476
1 SCRT(SCRT)/ARS
ARS$247.469508
1 SCRT(SCRT)/RUB
15.208668
1 SCRT(SCRT)/INR
16.696908
1 SCRT(SCRT)/IDR
Rp3,077.418924
1 SCRT(SCRT)/KRW
264.998304
1 SCRT(SCRT)/PHP
10.78974
1 SCRT(SCRT)/EGP
￡E.9.208008
1 SCRT(SCRT)/BRL
R$1.03032
1 SCRT(SCRT)/CAD
C$0.263304
1 SCRT(SCRT)/BDT
23.170752
1 SCRT(SCRT)/NGN
292.637592
1 SCRT(SCRT)/UAH
7.862868
1 SCRT(SCRT)/VES
Bs25.758
1 SCRT(SCRT)/CLP
$183.9312
1 SCRT(SCRT)/PKR
Rs54.049824
1 SCRT(SCRT)/KZT
103.301028
1 SCRT(SCRT)/THB
฿6.180012
1 SCRT(SCRT)/TWD
NT$5.729724
1 SCRT(SCRT)/AED
د.إ0.700236
1 SCRT(SCRT)/CHF
Fr0.15264
1 SCRT(SCRT)/HKD
HK$1.492056
1 SCRT(SCRT)/AMD
֏72.935208
1 SCRT(SCRT)/MAD
.د.م1.715292
1 SCRT(SCRT)/MXN
$3.600396
1 SCRT(SCRT)/PLN
0.694512
1 SCRT(SCRT)/RON
лв0.824256
1 SCRT(SCRT)/SEK
kr1.82214
1 SCRT(SCRT)/BGN
лв0.318636
1 SCRT(SCRT)/HUF
Ft64.41408
1 SCRT(SCRT)/CZK
3.98772
1 SCRT(SCRT)/KWD
د.ك0.058194
1 SCRT(SCRT)/ILS
0.642996
1 SCRT(SCRT)/NOK
kr1.944252
1 SCRT(SCRT)/NZD
$0.320544

SCRT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SCRT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SCRT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SCRT kohta

Kui palju on SCRT (SCRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCRT hind USD on 0.1908 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCRT/USD hind?
Praegune hind SCRT/USD on $ 0.1908. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SCRT turukapitalisatsioon?
SCRT turukapitalisatsioon on $ 60.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCRT ringlev varu?
SCRT ringlev varu on 315.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCRT (ATH) hind?
SCRT saavutab ATH hinna summas 10.644924210205865 USD.
Mis oli kõigi aegade SCRT madalaim (ATL) hind?
SCRT nägi ATL hinda summas 0.13660114265754694 USD.
Milline on SCRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCRT kauplemismaht on $ 1.26M USD.
Kas SCRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCRT hinna ennustust.
SCRT (SCRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SCRT = 0.1908 USD

$0.1906
-2.85%

