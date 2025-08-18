SCRT (SCRT) reaalajas hind on $ 0.1908. Viimase 24 tunni jooksul SCRT kaubeldud madalaim $ 0.1867 ja kõrgeim $ 0.2013 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.644924210205865 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13660114265754694.
Lüliajalise tootluse osas on SCRT muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -2.90% 24 tunni vältel +0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SCRT (SCRT) – turuteave
$ 60.20M
$ 1.26M
$ 63.25M
315.53M
--
331,501,793.765376
2021-03-03 00:00:00
SCRT
SCRT praegune turukapitalisatsioon on $ 60.20M$ 1.26M 24 tunnise kauplemismahuga. SCRT ringlev varu on 315.53M, mille koguvaru on 331501793.765376. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SCRT (SCRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SCRT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005692
-2.90%
30 päeva
$ +0.0002
+0.10%
60 päeva
$ +0.0315
+19.77%
90 päeva
$ -0.0235
-10.97%
SCRT Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCRT muutuse $ -0.005692 (-2.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SCRT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002 (+0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SCRT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCRT $ +0.0315 (+19.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SCRT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0235 (-10.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SCRT (SCRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.
SCRT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SCRT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SCRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SCRT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SCRT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SCRT hinna ennustus (USD)
Kui palju on SCRT (SCRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SCRT (SCRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SCRT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SCRT (SCRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SCRT (SCRT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SCRT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SCRT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.