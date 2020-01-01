IO (IO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IO (IO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IO (IO) teave io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud. Ametlik veebisait: https://io.net/ Valge raamat: https://docs.io.net Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BZLbGTNCSFfoth2GYDtwr7e4imWzpR5jqcUuGEwr646K Ostke IO kohe!

IO (IO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IO (IO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.97M $ 120.97M $ 120.97M Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 188.14M $ 188.14M $ 188.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 514.40M $ 514.40M $ 514.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.501 $ 6.501 $ 6.501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5135198911694648 $ 0.5135198911694648 $ 0.5135198911694648 Praegune hind: $ 0.643 $ 0.643 $ 0.643 Lisateave IO (IO) hinna kohta

IO (IO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IO (IO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IO tokeni tokenoomikat, avastage IO tokeni reaalajas hinda!

IO (IO) hinna ajalugu IO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IO hinna ajalugu kohe!

IO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IO võiks suunduda? Meie IO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IO tokeni hinna ennustust kohe!

