Safe Token (SAFE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:56 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) hinna teave (USD)

-5.57%

-5.57%

Safe Token (SAFE) reaalajas hind on $ 0.4398. Viimase 24 tunni jooksul SAFE kaubeldud madalaim $ 0.4356 ja kõrgeim $ 0.4482 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.7927473956184823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3478254740805914.

Lüliajalise tootluse osas on SAFE muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -5.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Safe Token (SAFE) – turuteave

No.174

$ 272.85M
$ 272.85M$ 272.85M

$ 258.03K
$ 258.03K$ 258.03K

$ 439.80M
$ 439.80M$ 439.80M

620.41M
620.41M 620.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.04%

0.01%

ETH

Safe Token praegune turukapitalisatsioon on $ 272.85M $ 258.03K 24 tunnise kauplemismahuga. SAFE ringlev varu on 620.41M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 439.80M.

Safe Token (SAFE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Safe Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006471-1.45%
30 päeva$ -0.0563-11.35%
60 päeva$ +0.0307+7.50%
90 päeva$ -0.0486-9.96%
Safe Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAFE muutuse $ -0.006471 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Safe Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-11.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Safe Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAFE $ +0.0307 (+7.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Safe Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0486 (-9.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Safe Token (SAFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Safe Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Safe Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Safe Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Safe Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Safe Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Safe Token (SAFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Token (SAFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Safe Token hinna ennustust kohe!

Safe Token (SAFE) tokenoomika

Safe Token (SAFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Safe Token (SAFE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Safe Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Safe Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAFE kohalike valuutade suhtes

Safe Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Safe Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Safe Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Safe Token kohta

Kui palju on Safe Token (SAFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAFE hind USD on 0.4398 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAFE/USD hind?
Praegune hind SAFE/USD on $ 0.4398. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Safe Token turukapitalisatsioon?
SAFE turukapitalisatsioon on $ 272.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAFE ringlev varu?
SAFE ringlev varu on 620.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAFE (ATH) hind?
SAFE saavutab ATH hinna summas 3.7927473956184823 USD.
Mis oli kõigi aegade SAFE madalaim (ATL) hind?
SAFE nägi ATL hinda summas 0.3478254740805914 USD.
Milline on SAFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAFE kauplemismaht on $ 258.03K USD.
Kas SAFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAFE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:01:56 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

