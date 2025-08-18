Safe Token (SAFE) reaalajas hind on $ 0.4398. Viimase 24 tunni jooksul SAFE kaubeldud madalaim $ 0.4356 ja kõrgeim $ 0.4482 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.7927473956184823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3478254740805914.
Lüliajalise tootluse osas on SAFE muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, -1.45% 24 tunni vältel -5.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Safe Token (SAFE) – turuteave
No.174
$ 272.85M
$ 272.85M$ 272.85M
$ 258.03K
$ 258.03K$ 258.03K
$ 439.80M
$ 439.80M$ 439.80M
620.41M
620.41M 620.41M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
62.04%
0.01%
ETH
Safe Token praegune turukapitalisatsioon on $ 272.85M$ 258.03K 24 tunnise kauplemismahuga. SAFE ringlev varu on 620.41M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 439.80M.
Safe Token (SAFE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Safe Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006471
-1.45%
30 päeva
$ -0.0563
-11.35%
60 päeva
$ +0.0307
+7.50%
90 päeva
$ -0.0486
-9.96%
Safe Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAFE muutuse $ -0.006471 (-1.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Safe Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0563 (-11.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Safe Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAFE $ +0.0307 (+7.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Safe Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0486 (-9.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Safe Token (SAFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.
Safe Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Safe Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SAFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Safe Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Safe Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Safe Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Safe Token (SAFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Token (SAFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Safe Token (SAFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Safe Token (SAFE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Safe Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Safe Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.