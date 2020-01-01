Safe Token (SAFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Safe Token (SAFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Safe Token (SAFE) teave Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Ametlik veebisait: https://safe.global/ Valge raamat: https://docs.gnosis-safe.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Ostke SAFE kohe!

Safe Token (SAFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Safe Token (SAFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.08M $ 259.08M $ 259.08M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 417.60M $ 417.60M $ 417.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Praegune hind: $ 0.4176 $ 0.4176 $ 0.4176 Lisateave Safe Token (SAFE) hinna kohta

Safe Token (SAFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Safe Token (SAFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAFE tokeni tokenoomikat, avastage SAFE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAFE Kas olete huvitatud Safe Token (SAFE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAFE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAFE MEXC-ist osta!

Safe Token (SAFE) hinna ajalugu SAFE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAFE hinna ajalugu kohe!

SAFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAFE võiks suunduda? Meie SAFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAFE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!