Rexas Finance (RXS) reaalajas hind on $ 0.00319. Viimase 24 tunni jooksul RXS kaubeldud madalaim $ 0.003051 ja kõrgeim $ 0.003698 näitab aktiivset turu volatiivsust. RXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11465698706256379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00301025373187434.
Lüliajalise tootluse osas on RXS muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -30.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rexas Finance (RXS) – turuteave
No.3877
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 70.56K
$ 70.56K$ 70.56K
$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Rexas Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 70.56K 24 tunnise kauplemismahuga. RXS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.19M.
Rexas Finance (RXS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rexas Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000671
-0.21%
30 päeva
$ -0.00402
-55.76%
60 päeva
$ -0.09681
-96.81%
90 päeva
$ -0.09681
-96.81%
Rexas Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris RXS muutuse $ -0.00000671 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rexas Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00402 (-55.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rexas Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RXS $ -0.09681 (-96.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rexas Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09681 (-96.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rexas Finance (RXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.
Rexas Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rexas Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rexas Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rexas Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rexas Finance (RXS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rexas Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rexas Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.