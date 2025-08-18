Rohkem infot RXS

RXS Hinnainfo

RXS Valge raamat

RXS Ametlik veebisait

RXS Tokenoomika

RXS Hinnaprognoos

RXS Ajalugu

RXS – ostujuhend

RXS-usaldusraha valuutakonverter

RXS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rexas Finance logo

Rexas Finance hind(RXS)

1 RXS/USD reaalajas hind:

$0.00319
$0.00319$0.00319
-0.21%1D
USD
Rexas Finance (RXS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:38 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003051
$ 0.003051$ 0.003051
24 h madal
$ 0.003698
$ 0.003698$ 0.003698
24 h kõrge

$ 0.003051
$ 0.003051$ 0.003051

$ 0.003698
$ 0.003698$ 0.003698

$ 0.11465698706256379
$ 0.11465698706256379$ 0.11465698706256379

$ 0.00301025373187434
$ 0.00301025373187434$ 0.00301025373187434

-0.10%

-0.21%

-30.00%

-30.00%

Rexas Finance (RXS) reaalajas hind on $ 0.00319. Viimase 24 tunni jooksul RXS kaubeldud madalaim $ 0.003051 ja kõrgeim $ 0.003698 näitab aktiivset turu volatiivsust. RXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11465698706256379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00301025373187434.

Lüliajalise tootluse osas on RXS muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -30.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rexas Finance (RXS) – turuteave

No.3877

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.56K
$ 70.56K$ 70.56K

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Rexas Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 70.56K 24 tunnise kauplemismahuga. RXS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.19M.

Rexas Finance (RXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rexas Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000671-0.21%
30 päeva$ -0.00402-55.76%
60 päeva$ -0.09681-96.81%
90 päeva$ -0.09681-96.81%
Rexas Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris RXS muutuse $ -0.00000671 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rexas Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00402 (-55.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rexas Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RXS $ -0.09681 (-96.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rexas Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09681 (-96.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rexas Finance (RXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rexas Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Rexas Finance (RXS)

RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless.

Rexas Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rexas Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rexas Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rexas Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rexas Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rexas Finance (RXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rexas Finance (RXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rexas Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rexas Finance hinna ennustust kohe!

Rexas Finance (RXS) tokenoomika

Rexas Finance (RXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rexas Finance (RXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rexas Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rexas Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RXS kohalike valuutade suhtes

1 Rexas Finance(RXS)/VND
83.94485
1 Rexas Finance(RXS)/AUD
A$0.0048488
1 Rexas Finance(RXS)/GBP
0.0023287
1 Rexas Finance(RXS)/EUR
0.0027115
1 Rexas Finance(RXS)/USD
$0.00319
1 Rexas Finance(RXS)/MYR
RM0.0134299
1 Rexas Finance(RXS)/TRY
0.1301201
1 Rexas Finance(RXS)/JPY
¥0.46893
1 Rexas Finance(RXS)/ARS
ARS$4.1374619
1 Rexas Finance(RXS)/RUB
0.2542749
1 Rexas Finance(RXS)/INR
0.2791569
1 Rexas Finance(RXS)/IDR
Rp51.4516057
1 Rexas Finance(RXS)/KRW
4.4305272
1 Rexas Finance(RXS)/PHP
0.1803945
1 Rexas Finance(RXS)/EGP
￡E.0.1539494
1 Rexas Finance(RXS)/BRL
R$0.017226
1 Rexas Finance(RXS)/CAD
C$0.0044022
1 Rexas Finance(RXS)/BDT
0.3873936
1 Rexas Finance(RXS)/NGN
4.8926306
1 Rexas Finance(RXS)/UAH
0.1314599
1 Rexas Finance(RXS)/VES
Bs0.43065
1 Rexas Finance(RXS)/CLP
$3.07516
1 Rexas Finance(RXS)/PKR
Rs0.9036632
1 Rexas Finance(RXS)/KZT
1.7270979
1 Rexas Finance(RXS)/THB
฿0.103037
1 Rexas Finance(RXS)/TWD
NT$0.0957957
1 Rexas Finance(RXS)/AED
د.إ0.0117073
1 Rexas Finance(RXS)/CHF
Fr0.002552
1 Rexas Finance(RXS)/HKD
HK$0.0249458
1 Rexas Finance(RXS)/AMD
֏1.2194094
1 Rexas Finance(RXS)/MAD
.د.م0.0286781
1 Rexas Finance(RXS)/MXN
$0.0601953
1 Rexas Finance(RXS)/PLN
0.0116116
1 Rexas Finance(RXS)/RON
лв0.0137808
1 Rexas Finance(RXS)/SEK
kr0.0304645
1 Rexas Finance(RXS)/BGN
лв0.0053273
1 Rexas Finance(RXS)/HUF
Ft1.076944
1 Rexas Finance(RXS)/CZK
0.066671
1 Rexas Finance(RXS)/KWD
د.ك0.00097295
1 Rexas Finance(RXS)/ILS
0.0107503
1 Rexas Finance(RXS)/NOK
kr0.0325061
1 Rexas Finance(RXS)/NZD
$0.0053592

Rexas Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rexas Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rexas Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rexas Finance kohta

Kui palju on Rexas Finance (RXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas RXS hind USD on 0.00319 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RXS/USD hind?
Praegune hind RXS/USD on $ 0.00319. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rexas Finance turukapitalisatsioon?
RXS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RXS ringlev varu?
RXS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RXS (ATH) hind?
RXS saavutab ATH hinna summas 0.11465698706256379 USD.
Mis oli kõigi aegade RXS madalaim (ATL) hind?
RXS nägi ATL hinda summas 0.00301025373187434 USD.
Milline on RXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RXS kauplemismaht on $ 70.56K USD.
Kas RXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
RXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RXS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:42:38 (UTC+8)

Rexas Finance (RXS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RXS/USD kalkulaator

Summa

RXS
RXS
USD
USD

1 RXS = 0.00319 USD

Kauplemine: RXS

RXSUSDT
$0.00319
$0.00319$0.00319
-0.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu