Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Ametlik veebisait: https://roninchain.com Valge raamat: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Plokiahela Explorer: https://app.roninchain.com/

RONIN (RON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RONIN (RON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 362.50M $ 362.50M $ 362.50M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 523.00M $ 523.00M $ 523.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Kõigi aegade madalaim: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Praegune hind: $ 0.523 $ 0.523 $ 0.523 Lisateave RONIN (RON) hinna kohta

RONIN (RON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RONIN (RON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RON tokeni tokenoomikat, avastage RON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RON Kas olete huvitatud RONIN (RON) lisamisest oma portfooliosse?

RONIN (RON) hinna ajalugu RON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RON hinna ajalugu kohe!

RON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RON võiks suunduda? Meie RON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RON tokeni hinna ennustust kohe!

