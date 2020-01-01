MYX Finance (MYX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MYX Finance (MYX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MYX Finance (MYX) teave MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Ametlik veebisait: https://app.myx.finance Valge raamat: https://myxfinance.gitbook.io/myx Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Ostke MYX kohe!

MYX Finance (MYX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MYX Finance (MYX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 169.82M $ 169.82M $ 169.82M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 157.75M $ 157.75M $ 157.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Praegune hind: $ 1.0765 $ 1.0765 $ 1.0765 Lisateave MYX Finance (MYX) hinna kohta

MYX Finance (MYX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MYX Finance (MYX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MYX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MYX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MYX tokeni tokenoomikat, avastage MYX tokeni reaalajas hinda!

MYX Finance (MYX) hinna ajalugu MYX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MYX hinna ajalugu kohe!

MYX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MYX võiks suunduda? Meie MYX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MYX tokeni hinna ennustust kohe!

