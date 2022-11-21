RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NimiRON

KohtNo.151

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.91%

Ringlev varu693,121,119.9637812

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.6931%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.496934458163238,2024-03-13

Madalaim hind0.19762703891193972,2022-11-21

Avalik plokiahelRONIN

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

