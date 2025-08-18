Rohkem infot RON

RONIN logo

RONIN hind(RON)

1 RON/USD reaalajas hind:

$0.569
-0.92%1D
USD
RONIN (RON) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:51:19 (UTC+8)

RONIN (RON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5377
24 h madal
$ 0.5821
24 h kõrge

$ 0.5377
$ 0.5821
$ 4.496934458163238
$ 0.19762703891193972
-0.25%

-0.91%

+0.21%

+0.21%

RONIN (RON) reaalajas hind on $ 0.569. Viimase 24 tunni jooksul RON kaubeldud madalaim $ 0.5377 ja kõrgeim $ 0.5821 näitab aktiivset turu volatiivsust. RONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.496934458163238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19762703891193972.

Lüliajalise tootluse osas on RON muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RONIN (RON) – turuteave

No.146

$ 394.39M
$ 132.09K
$ 569.00M
693.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
69.31%

0.01%

RONIN

RONIN praegune turukapitalisatsioon on $ 394.39M $ 132.09K 24 tunnise kauplemismahuga. RON ringlev varu on 693.12M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 569.00M.

RONIN (RON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RONIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005283-0.91%
30 päeva$ -0.005-0.88%
60 päeva$ +0.1035+22.23%
90 päeva$ -0.1268-18.23%
RONIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris RON muutuse $ -0.005283 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RONIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005 (-0.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RONIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RON $ +0.1035 (+22.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RONIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1268 (-18.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RONIN (RON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RONIN hinnaajaloo lehte.

Mis on RONIN (RON)

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

RONIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RONIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RONIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RONIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RONIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on RONIN (RON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RONIN (RON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RONIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RONIN hinna ennustust kohe!

RONIN (RON) tokenoomika

RONIN (RON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RONIN (RON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RONIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RONIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RON kohalike valuutade suhtes

1 RONIN(RON)/VND
14,973.235
1 RONIN(RON)/AUD
A$0.86488
1 RONIN(RON)/GBP
0.41537
1 RONIN(RON)/EUR
0.48365
1 RONIN(RON)/USD
$0.569
1 RONIN(RON)/MYR
RM2.39549
1 RONIN(RON)/TRY
23.20951
1 RONIN(RON)/JPY
¥83.643
1 RONIN(RON)/ARS
ARS$737.99869
1 RONIN(RON)/RUB
45.35499
1 RONIN(RON)/INR
49.79319
1 RONIN(RON)/IDR
Rp9,177.41807
1 RONIN(RON)/KRW
790.27272
1 RONIN(RON)/PHP
32.17695
1 RONIN(RON)/EGP
￡E.27.45994
1 RONIN(RON)/BRL
R$3.0726
1 RONIN(RON)/CAD
C$0.78522
1 RONIN(RON)/BDT
69.09936
1 RONIN(RON)/NGN
872.69806
1 RONIN(RON)/UAH
23.44849
1 RONIN(RON)/VES
Bs76.815
1 RONIN(RON)/CLP
$548.516
1 RONIN(RON)/PKR
Rs161.18632
1 RONIN(RON)/KZT
308.06229
1 RONIN(RON)/THB
฿18.42991
1 RONIN(RON)/TWD
NT$17.08707
1 RONIN(RON)/AED
د.إ2.08823
1 RONIN(RON)/CHF
Fr0.4552
1 RONIN(RON)/HKD
HK$4.44958
1 RONIN(RON)/AMD
֏217.50594
1 RONIN(RON)/MAD
.د.م5.11531
1 RONIN(RON)/MXN
$10.73703
1 RONIN(RON)/PLN
2.07116
1 RONIN(RON)/RON
лв2.45808
1 RONIN(RON)/SEK
kr5.43395
1 RONIN(RON)/BGN
лв0.95023
1 RONIN(RON)/HUF
Ft192.0944
1 RONIN(RON)/CZK
11.8921
1 RONIN(RON)/KWD
د.ك0.173545
1 RONIN(RON)/ILS
1.91753
1 RONIN(RON)/NOK
kr5.79811
1 RONIN(RON)/NZD
$0.95592

RONIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RONIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RONIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RONIN kohta

Kui palju on RONIN (RON) tänapäeval väärt?
Reaalajas RON hind USD on 0.569 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RON/USD hind?
Praegune hind RON/USD on $ 0.569. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RONIN turukapitalisatsioon?
RON turukapitalisatsioon on $ 394.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RON ringlev varu?
RON ringlev varu on 693.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RON (ATH) hind?
RON saavutab ATH hinna summas 4.496934458163238 USD.
Mis oli kõigi aegade RON madalaim (ATL) hind?
RON nägi ATL hinda summas 0.19762703891193972 USD.
Milline on RON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RON kauplemismaht on $ 132.09K USD.
Kas RON sel aastal kõrgemale ka suundub?
RON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RON hinna ennustust.
2025-08-18 01:51:19 (UTC+8)

RONIN (RON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RON/USD kalkulaator

Summa

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.569 USD

Kauplemine: RON

RONUSDT
$0.569
-0.86%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu