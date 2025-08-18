Rohkem infot RIZO

HahaYes hind(RIZO)

1 RIZO/USD reaalajas hind:

$0.00001489
$0.00001489
-0.46%1D
USD
HahaYes (RIZO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:10 (UTC+8)

HahaYes (RIZO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000143
$ 0.0000143
24 h madal
$ 0.00001501
$ 0.00001501
24 h kõrge

$ 0.0000143
$ 0.0000143

$ 0.00001501
$ 0.00001501

$ 0.000160726642387805
$ 0.000160726642387805

$ 0.000000846450832096
$ 0.000000846450832096

-0.47%

-0.45%

-31.07%

-31.07%

HahaYes (RIZO) reaalajas hind on $ 0.00001489. Viimase 24 tunni jooksul RIZO kaubeldud madalaim $ 0.0000143 ja kõrgeim $ 0.00001501 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIZOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000160726642387805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000846450832096.

Lüliajalise tootluse osas on RIZO muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -31.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HahaYes (RIZO) – turuteave

No.1343

$ 6.26M
$ 6.26M

$ 5.38K
$ 5.38K

$ 6.26M
$ 6.26M

420.65B
420.65B

420,690,000,000
420,690,000,000

420,646,170,393.39825
420,646,170,393.39825

99.98%

SOL

HahaYes praegune turukapitalisatsioon on $ 6.26M $ 5.38K 24 tunnise kauplemismahuga. RIZO ringlev varu on 420.65B, mille koguvaru on 420646170393.39825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.26M.

HahaYes (RIZO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HahaYes tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000688-0.45%
30 päeva$ -0.00002183-59.45%
60 päeva$ +0.00000653+78.11%
90 päeva$ +0.00000389+35.36%
HahaYes Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIZO muutuse $ -0.0000000688 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HahaYes 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002183 (-59.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HahaYes 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIZO $ +0.00000653 (+78.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HahaYes 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000389 (+35.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HahaYes (RIZO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HahaYes hinnaajaloo lehte.

Mis on HahaYes (RIZO)

Tesla's Hedgehog Mascot.

HahaYes on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HahaYes investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIZO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HahaYes kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HahaYes ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HahaYes hinna ennustus (USD)

Kui palju on HahaYes (RIZO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HahaYes (RIZO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HahaYes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HahaYes hinna ennustust kohe!

HahaYes (RIZO) tokenoomika

HahaYes (RIZO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIZO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HahaYes (RIZO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HahaYes osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HahaYes osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIZO kohalike valuutade suhtes

1 HahaYes(RIZO)/VND
0.39183035
1 HahaYes(RIZO)/AUD
A$0.0000226328
1 HahaYes(RIZO)/GBP
0.0000108697
1 HahaYes(RIZO)/EUR
0.0000126565
1 HahaYes(RIZO)/USD
$0.00001489
1 HahaYes(RIZO)/MYR
RM0.0000626869
1 HahaYes(RIZO)/TRY
0.0006073631
1 HahaYes(RIZO)/JPY
¥0.00218883
1 HahaYes(RIZO)/ARS
ARS$0.0193124789
1 HahaYes(RIZO)/RUB
0.0011868819
1 HahaYes(RIZO)/INR
0.0013030239
1 HahaYes(RIZO)/IDR
Rp0.2401612567
1 HahaYes(RIZO)/KRW
0.0206804232
1 HahaYes(RIZO)/PHP
0.0008420295
1 HahaYes(RIZO)/EGP
￡E.0.0007185914
1 HahaYes(RIZO)/BRL
R$0.000080406
1 HahaYes(RIZO)/CAD
C$0.0000205482
1 HahaYes(RIZO)/BDT
0.0018082416
1 HahaYes(RIZO)/NGN
0.0228373886
1 HahaYes(RIZO)/UAH
0.0006136169
1 HahaYes(RIZO)/VES
Bs0.00201015
1 HahaYes(RIZO)/CLP
$0.01435396
1 HahaYes(RIZO)/PKR
Rs0.0042180392
1 HahaYes(RIZO)/KZT
0.0080615949
1 HahaYes(RIZO)/THB
฿0.000480947
1 HahaYes(RIZO)/TWD
NT$0.0004471467
1 HahaYes(RIZO)/AED
د.إ0.0000546463
1 HahaYes(RIZO)/CHF
Fr0.000011912
1 HahaYes(RIZO)/HKD
HK$0.0001164398
1 HahaYes(RIZO)/AMD
֏0.0056918514
1 HahaYes(RIZO)/MAD
.د.م0.0001338611
1 HahaYes(RIZO)/MXN
$0.0002809743
1 HahaYes(RIZO)/PLN
0.0000541996
1 HahaYes(RIZO)/RON
лв0.0000643248
1 HahaYes(RIZO)/SEK
kr0.0001421995
1 HahaYes(RIZO)/BGN
лв0.0000248663
1 HahaYes(RIZO)/HUF
Ft0.005026864
1 HahaYes(RIZO)/CZK
0.000311201
1 HahaYes(RIZO)/KWD
د.ك0.00000454145
1 HahaYes(RIZO)/ILS
0.0000501793
1 HahaYes(RIZO)/NOK
kr0.0001517291
1 HahaYes(RIZO)/NZD
$0.0000250152

HahaYes ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HahaYes võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse HahaYes ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HahaYes kohta

Kui palju on HahaYes (RIZO) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIZO hind USD on 0.00001489 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIZO/USD hind?
Praegune hind RIZO/USD on $ 0.00001489. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HahaYes turukapitalisatsioon?
RIZO turukapitalisatsioon on $ 6.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIZO ringlev varu?
RIZO ringlev varu on 420.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIZO (ATH) hind?
RIZO saavutab ATH hinna summas 0.000160726642387805 USD.
Mis oli kõigi aegade RIZO madalaim (ATL) hind?
RIZO nägi ATL hinda summas 0.000000846450832096 USD.
Milline on RIZO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIZO kauplemismaht on $ 5.38K USD.
Kas RIZO sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIZO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIZO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:10 (UTC+8)

HahaYes (RIZO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

